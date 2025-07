Kiedy obniżka stóp procentowych?

Wskazał, że miał większe przekonanie o tym, iż w lipcu powinna nastąpić obniżka stóp niż przekonanie o konieczności cięć stóp na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym (tj. we wrześniu). Według niego łączna przestrzeń do luzowania monetarnego może wynosić jeszcze 25-50 pb do końca br., ale nie postrzega go w kategoriach cyklu obniżek stóp procentowych.

"Przyjmuję, że jeżeli nic zaskakującego się nie wydarzy - procesy dezinflacyjne będą prowadziły nas do celu NBP w 2026 roku: w połowie przyszłego roku powinniśmy być blisko tego celu. Po dostosowawczych obniżkach w maju i lipcu, do końca bieżącego roku widzę przestrzeń do cięć stóp procentowych od 25 pb do 50 pb. Z mojej perspektywy korzystniejsze byłoby rozważanie kontynuacji decyzji o charakterze dostosowawczym - nie opowiadam się za deklarowaniem cyklu luzowania monetarnego w br." - powiedział Kochalski w rozmowie z ISBnews.

Możliwe cięcia stóp we wrześniu

"Nie jestem 'zamknięty' na dyskusję i ewentualną decyzję o cięciu stóp we wrześniu. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne - moim zdaniem - nie wykluczają scenariusza obniżki we wrześniu. Zestawiając własne oceny, co może wydarzyć się we wrześniu z lipcową decyzją - przyznaję, że, miałem większe przekonanie o tym, iż w lipcu powinna nastąpić obniżka niż przekonanie o konieczności cięć stóp na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym. Jeśli analizy eksperckie we wrześniu pokażą korzystne procesy dezinflacyjne = może pojawić się przestrzeń do dostosowawczej obniżki we wrześniu" - dodał.

Jednocześnie zastrzegł, że możliwość kolejnej obniżki stóp we wrześniu nie jest przesądzona na bazie obecnie dostępnych informacji.

"Wkraczamy w trzeci kwartał - w miesiące, kiedy odczyty będą coraz bliższe celu inflacyjnego NBP, co oznacza, że przy stopach procentowych sprzed lipca - polityka byłaby zbyt restrykcyjna. Natomiast dzisiaj uważam, w świetle obecnych informacji i na siedem tygodni przed kolejnym decyzyjnym posiedzeniem Rady - że niekoniecznie taka decyzja we wrześniu musiałaby być podjęta " - podkreślił Kochalski.

Obszary niepewności - dynamika płac i polityka fiskalna

Zwrócił uwagę, że w ogólnym obrazie postępującej dezinflacji dynamika płac i polityka fiskalna nadal stanowią obszary niepewności co do tego, jak powinna być dostosowywana polityka pieniężna w kolejnych miesiącach br.

"Wciąż w grze pozostają istotne czynniki niepewności. Przed obniżką stóp procentowych w lipcu podkreślana była niepewność związana z cenami energii i jej wpływ na procesy cenowe - dziś ta niepewność raczej maleje. W kolejnych miesiącach czekam na potwierdzenie, że dynamika wynagrodzeń rzeczywiście będzie słabła - dziś wiele wskazuje, że tak będzie" - powiedział członek RPP.

Prawdopodobieństwo obniżki stóp w październiku

Ocenił, że brak obniżki we wrześniu mógłby zwiększyć prawdopodobieństwo obniżki w październiku, jego zdaniem ciągle dostosowawczej, nie wykluczył nawet o 50 pb.

"Będziemy wiedzieli wtedy już zdecydowanie więcej o polityce fiskalnej – pojawi się projekt budżetu, o dynamice płac, o stopie skłonności do oszczędzania. Nie miałbym zahamowania, o ile nie zaszkodzi to sprowadzeniu inflacji do celu, by dokonać cięcia dostosowawczego o 50 pb w październiku" - podkreślił Kochalski.

Wskazał jednocześnie, że projekcja listopadowa da odpowiedź na możliwy scenariusz luzowania monetarnego w przyszłym roku.

"Jeżeli w obszarze rynku pracy i polityki fiskalnej nie wydarzy się nic nadzwyczajnego i zakładając, że zrealizuje się scenariusz obniżek stóp procentowych w skali 25-50 pb, o którym mówiłem - to w listopadzie będzie dobry moment do ewentualnej zapowiedzi co do kroków Rady w 2026 r. Ponadto projekcja listopadowa będzie musiała uwzględnić zagadnienia ETS-2" - zapowiedział członek RPP.

Bariera wejścia w cykl obniżek stóp procentowych

Wskazał, że ważną barierą wejścia w cykl obniżek stóp procentowych w 2025 r. jest kształtowanie się inflacji bazowej powyżej 3% r/r do III kw. przyszłego roku zgodnie z projekcją lipcową.

"Projekcja listopadowa powinna rozstrzygnąć o możliwym momencie wejścia w cykl obniżek stóp procentowych - obecnie powstrzymam się od szerszych deklaracji w temacie cyklu" - powiedział Kochalski.

Członek Rady ocenił, że obecny kształt polityki fiskalnej determinuje wyższą stopę docelową.

"Niewiele wskazuje na to, że będzie prowadzona twardsza polityka fiskalna. Ile będzie przestrzeni na obniżki stóp procentowych w przyszłym roku trudno odpowiedzialnie i konkretnie stwierdzić dzisiaj w świetle dostępnych informacji, zależy to także od tego m.in., jak zakończymy ten rok z poziomem stóp" - podsumował Kochalski.

RPP obniżyła w tym miesiącu stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5% w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc.

Renata Oljasz