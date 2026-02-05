Marzec to dobry moment na cięcia stóp procntowych

Zdaniem prezesa NBP obniżka stóp procentowych w marcu jest możliwa, jednak - jak podkreślił - jest to jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej. Dodał, że w dłuższym okresie obniżka stóp procentowych do 3,5 proc. jest możliwa, jeśli nie zmienią się dane z gospodarki.

Reklama

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński pytany był na czwartkowej konferencji prasowej, czy marzec będzie dobrym momentem na obniżkę stóp procentowych.

- Jeśli nie nastąpią żadne niespodziewane wydarzenia zewnętrzne, (...) moim zdaniem tak - powiedział Glapiński. Zastrzegł, że to jest jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej. - Głosuje 10 osób, mój głos jest jednym z 10 - dodał.

Stopy na poziomie 3,5 proc.?

Glapiński podkreślił też, że RPP działa stosownie do napływających danych, a „w tej chwili wszystko wygląda spokojnie i dobrze”.

Prezes NBP został też zapytany o to, czy widzi możliwość, aby stopy spadły do 3,5 proc. - Do końca roku będziemy blisko celu inflacyjnego, jak pani pytała, czy to umożliwi obniżkę do 3,5 proc.; no to merytorycznie tak (...), ale to nie znaczy, że Rada tę decyzję podejmie (...) ale to 3,5 jest możliwe - wskazał Glapiński.

Koszty energii wyzwaniem dla inflacji

Ocenił, że wyzwaniem dla inflacji w Polsce są koszty energii. - Energia w Polsce jest za droga. Nasza konkurencyjność nie może być oparta na energii kilkukrotnie droższej niż w innych krajach, z którymi konkurujemy - dodał.

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.

Zgodnie z opracowanymi przez RPP Założeniami Polityki Pieniężnej celem NBP jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- punktu procentowego w średnim okresie.