Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2026. Oto terminy wypłat zwaloryzowanych świadczeń z ZUS

Z racji, że 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, ZUS z wyprzedzeniem wypłacił zwaloryzowane świadczenia, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe. W tym roku waloryzacja świadczeń jest procentowa, a ich wysokość wzrośnie o 5,3 proc. ZUS podwyższa świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków w tej sprawie. Zakład zwaloryzowane świadczenia wypłaci wszystkim uprawnionym w standardowych terminach płatności, tj. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy ZUS realizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem. Jak informuje ZUS - środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego. W kolejnym terminie, przypadającym na 6 marca, pieniądze zostaną przekazane na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca. Natomiast 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln osób. Poczta otrzyma środki 5 marca, natomiast banki - 9 marca. W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na niedzielę, świadczenia te zostaną przekazane wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 13 marca. Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków - 19 i 24 marca. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.

Ile wyniesie trzynasta i czternasta emerytura po marcowej waloryzacji w 2026 roku?

Wypłata dodatkowych świadczeń pieniężnych stała się stałym elementem polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, a rok 2026 przynosi w tym zakresie istotne zmiany wynikające bezpośrednio z marcowej waloryzacji świadczeń podstawowych. Mechanizm powiązania trzynastej emerytury z wysokością najniższego świadczenia emerytalnego sprawia, że każda zmiana wskaźnika inflacji oraz realnego wzrostu płac ma bezpośrednie przełożenie na portfele seniorów. Zrozumienie zasad przyznawania tych dodatków wymaga spojrzenia na proces waloryzacji, który od pierwszego marca podniósł bazową kwotę emerytury minimalnej z dotychczasowych 1878,91 zł do nowego poziomu 1978,49 zł brutto.

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury - kwiecień 2026

Pierwszym z dodatkowych świadczeń, które trafi do seniorów, jest trzynasta emerytura wypłacana tradycyjnie w drugim kwartale roku. W 2026 roku proces ten ruszy w kwietniu, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje przelewy wraz z regularnymi terminami płatności emerytur i rent. Ze względu na to, że 1 kwietnia przypada w środę, wypłaty będą realizowane płynnie w terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dnia miesiąca. Osoby, których termin płatności przypada na dni wolne od pracy, otrzymają pieniądze odpowiednio wcześniej, co gwarantuje stabilność finansową tuż po okresie wielkanocnym.

Trzynasta emerytura 2026 - konkretne kwoty na rękę po waloryzacji

Trzynasta emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym w wysokości równej nowej emeryturze minimalnej, czyli 1978,49 zł brutto. Kwota "na rękę" (netto) zależy od wysokości Twojego stałego świadczenia, ponieważ trzynastka sumuje się z nim w miesiącu wypłaty, co może wpłynąć na pobraną zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.) oraz składkę zdrowotną (9 proc.). W praktyce kwota, która trafi na konta seniorów w kwietniu, będzie zależała od obciążeń podatkowo-składkowych. Osoby pobierające najniższe świadczenia mogą liczyć na przelew w wysokości około 1629 zł netto, natomiast przy wyższych emeryturach zasadniczych kwota ta może spaść do około 1563 zł zł netto ze względu na konieczność odprowadzenia pełnego podatku od dodatkowego świadczenia. Proces wypłat nie wymaga składania żadnych wniosków, co znacznie ułatwia dostęp do środków wszystkim uprawnionym.

Czternasta emerytura na jesieni 2026 - terminy i progi dochodowe

Drugi zastrzyk gotówki, czyli czternasta emerytura, zaplanowany jest na drugą połowę 2026 roku - najprawdopodobniej na wrzesień. Choć bazowa kwota czternastki również wynosi 1978,49 zł brutto, kluczowe znaczenie ma tutaj kryterium dochodowe ustalone na poziomie 2900 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których miesięczna emerytura nie przekracza tego progu, natomiast pozostali seniorzy objęci zostaną zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład przy emeryturze 3000 zł brutto, czternastka wyniesie ok. 1478 zł netto. Osoby pobierające świadczenie powyżej ok. 4821 zł brutto nie otrzymają czternastej emerytury w ogóle.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o 13. i 14. emeryturę w 2026 roku

Czy trzeba składać wniosek o trzynastą emeryturę w 2026 roku? Nie, trzynasta emerytura jest przyznawana automatycznie przez ZUS, KRUS oraz inne organy emerytalne. Pieniądze zostaną wypłacone każdemu, kto na dzień 31 marca 2026 roku posiada prawo do wypłaty renty lub emerytury. Ile wynosi czternastka w 2026 roku na rękę? Kwota netto czternastej emerytury zależy od wysokości Twojego głównego świadczenia. Przy pełnej kwocie (dla emerytur do 2900 zł brutto) senior otrzyma na rękę około 1629 zł. Osoby z wyższymi świadczeniami otrzymają kwotę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Kto nie otrzyma czternastej emerytury w 2026 roku? Dodatku nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta jest zawieszona na dzień badania prawa do świadczenia. Ponadto, ze względu na zasadę złotówka za złotówkę, czternastka nie zostanie wypłacona osobom, u których kwota świadczenia po wyliczeniu byłaby niższa niż 50 zł brutto. Czy komornik może zabrać 13. i 14. emeryturę? Zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura są ustawowo wolne od wszelkich potrąceń komorniczych i administracyjnych. Pieniądze te posiadają specjalny kod w systemie bankowym, który uniemożliwia ich zajęcie w ramach egzekucji długów.

