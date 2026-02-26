Program Czyste Powietrze 2026. Trzy poziomy wsparcia i nowe progi

W 2026 roku kluczowe dla wysokości dotacji są progi dochodowe, które determinują, czy otrzymasz 40 proc., 70 proc. czy nawet 100 proc. zwrotu kosztów. W poziomie podstawowym (roczny dochód do 135 000 zł) możesz zyskać do 66 000 złotych. Poziom podwyższony (dochód do 2250 zł na osobę w rodzinie) podnosi tę kwotę do 99 000 złotych. Największe wsparcie zarezerwowane jest dla poziomu najwyższego, gdzie przy dochodzie do 1300 zł na osobę (lub 1800 zł dla osób samotnych) dotacja może wynieść astronomiczne 135 000 złotych, a w przypadku pełnej modernizacji z gruntową pompą ciepła nawet 170 000 złotych. Co ważne, w 2026 roku ZUS i gminy ściślej współpracują przy wydawaniu zaświadczeń, co przyspiesza cały proces o kilka tygodni.

Prefinansowanie, czyli pieniądze na konto wykonawcy jeszcze przed startem prac

Największym ułatwieniem w 2026 roku jest szeroka dostępność prefinansowania. Pozwala ono na otrzymanie do 50 proc. przyznanej dotacji bezpośrednio na konto firmy remontowej jeszcze przed rozpoczęciem wymiany pieca. Jest to idealne rozwiązanie dla emerytów, którzy nie posiadają kapitału na start inwestycji. Po podpisaniu umowy z wykonawcą i pozytywnej weryfikacji wniosku przez fundusz, prace mogą ruszyć bez angażowania ani jednej złotówki z portfela właściciela domu. Reszta kwoty jest wypłacana po zakończeniu inwestycji, co sprawia, że wymiana starego kotła na nowoczesną pompę ciepła czy kocioł na pellet o podwyższonym standardzie przebiega niemal bezobsługowo dla inwestora.

"Moje Ciepło" 2026. Specjalna oferta dla właścicieli nowych domów

Dla osób, które właśnie ukończyły budowę lub są w jej trakcie, dedykowany jest program "Moje Ciepło", który w 2026 roku oferuje dofinansowanie wyłącznie do pomp ciepła (powietrznych i gruntowych). W tym przypadku nie obowiązują kryteria dochodowe, a jedynie standard energetyczny budynku - zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) nie może przekraczać 55 kWh na metr kwadratowy rocznie. Można uzyskać do 7000 złotych na pompę powietrzną lub do 21 000 złotych na pompę gruntową. Nabór wniosków trwa do końca 2026 roku, a posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na wyższy procentowy zwrot kosztów (do 45 proc. zamiast standardowych 30 proc.).

Ulga termomodernizacyjna jako dodatkowe 53 000 zł oszczędności

Niezależnie od uzyskanych dotacji, w 2026 roku każdy właściciel domu jednorodzinnego może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym. Limit odliczenia wynosi 53 000 złotych na osobę (co daje 106 000 złotych dla małżeństwa będącego współwłaścicielami domu). Ulgę można łączyć z programem "Czyste Powietrze", odliczając od dochodu tę część wydatków, która nie została pokryta bezpośrednią dotacją. W praktyce oznacza to, że po uwzględnieniu zwrotu z podatku i otrzymanej dotacji, realny koszt nowoczesnej kotłowni w 2026 roku często sprowadza się do symbolicznych kwot, co jest najskuteczniejszą obroną przed restrykcyjnymi kontrolami straży miejskiej.

Czy mogę wymienić piec na gaz w 2026 roku?

Tak, ale tylko pod warunkiem, że Twój dom jest już podłączony do sieci gazowej. Programy dotacyjne coraz mocniej promują pompy ciepła i kotły na biomasę.

Ile czeka się na pieniądze?

W 2026 roku średni czas rozpatrywania wniosku to 30 dni, a wypłata środków następuje zazwyczaj w ciągu 30 dni od zakończenia prac.

Czy mogę dostać dotację na sam kominek?

Nie, dofinansowanie przysługuje na główne źródło ciepła. Jeśli Twój kominek nie spełnia norm Ekoprojektu, musisz go wymienić lub trwale odłączyć, aby otrzymać środki na nowy piec.