Wsparcie finansowe dla osób niesamodzielnych: zasady otrzymywania świadczenia uzupełniającego

Świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych", to forma wsparcia finansowego wprowadzona ustawą dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jego celem jest pomoc osobom z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają stałej opieki w codziennym życiu.

Wysokość i wypłata świadczenia uzupełniającego

W 2025 roku wysokość świadczenia uzupełniającego wynosiła 500 zł miesięcznie. Świadczenie może być przyznane do końca życia, jeśli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest podstawą do jego wypłaty, zostało wydane bezterminowo. W pozostałych przypadkach jest wypłacane na okres, na jaki zostało wydane to orzeczenie.

Kto i na jakich warunkach może otrzymać świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać to wsparcie, trzeba spełnić kilka kluczowych warunków:

Wiek i Zamieszkanie: Należy mieć ukończone 18 lat. Trzeba mieszkać w Polsce. Niezdolność do samodzielnej egzystencji: Konieczne jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub dokumentu równoważnego. Chociaż świadczenie często kojarzone jest z osobami starszymi (np. po 75. roku życia), mogą je otrzymać także osoby młodsze, o ile ich stan zdrowia to uzasadnia. Kryterium dochodowe (jeszcze z 2025 roku): Pełna kwota (500 zł) przysługuje osobom, które nie pobierają żadnej emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Kryterium maksymalne: Łączna kwota brutto pobieranych świadczeń (emerytur, rent itp.) nie może przekraczać 2552,39 zł miesięcznie. Ograniczenie kwoty: Jeśli suma świadczeń brutto jest niższa niż 2052,39 zł, przysługuje pełne 500 zł. Jeżeli natomiast mieści się w przedziale od 2052,39 zł do 2552,39 zł, świadczenie zostanie pomniejszone według zasady "złotówka za złotówkę". Brak świadczenia: Po przekroczeniu progu 2552,39 zł brutto, świadczenie uzupełniające w ogóle nie przysługuje. Warto pamiętać, że próg dochodowy jest corocznie waloryzowany, więc jego aktualna wysokość może ulec zmianie.

Procedura ubiegania się o świadczenie uzupełniające

Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

Osobiście w dowolnej placówce ZUS. Online za pośrednictwem platformy eZUS (dawniej PUE ZUS).

Jeśli w momencie składania wniosku brakuje aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia. ZUS ocenia, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczeń, czy dana osoba faktycznie wymaga stałej opieki. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Wniosek o odwołanie należy złożyć w tej samej jednostce ZUS, która rozpatrywała sprawę.