Posłowie mają też zająć się rządowym projektem ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, który ma umożliwić korzystanie ze środków z unijnego programu SAFE. Projekt ten rząd ma przyjąć podczas środowego posiedzenia. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem wtorkowe obrady Sejmu rozpoczną się od drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana przepisów ma uprościć zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, umożliwiając składanie elektronicznych wniosków do ZUS za pośrednictwem pracodawców i biur rachunkowych. Projekt ten wpisuje się w działania deregulacyjne rządu.

Reklama

Karta Rodziny Mundurowej: nowe przywileje dla rodzin funkcjonariuszy

Tego dnia ma odbyć się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, przewidującego objęcie funkcjonariuszy formacji podległych MON i MSWiA - takich jak żołnierze, policjanci czy strażacy - oraz członków ich rodzin systemem szczególnych uprawnień. Karta ma np. umożliwić bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych. Projekt zakłada też ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

We wtorek w pierwszym czytaniu rozpatrzony ma być także projekt ustawy - autorstwa posłów Lewicy - o zadośćuczynieniu ofiarom oraz ich rodzinom za przestępstwa na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, które zostały popełnione w latach 1945–1946 przez oddziały zbrojnego podziemia. Projekt zakłada nadanie poszkodowanym statusu równoważnego ofiarom powojennych represji oraz przyznanie jednorazowego świadczenia - 50 tys. zł osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu, oraz rodzinom zabitych. Warunkiem uzyskania świadczenia ma być potwierdzenie danego przypadku prawomocnie zakończonym postępowaniem IPN.

„Ofiary tych zdarzeń nie zostały dotąd objęte systemowym wsparciem prawnym ani finansowym, mimo że inne grupy represjonowane po II wojnie światowej uzyskały różne formy rekompensaty. Skala problemu jest trudna do precyzyjnego określenia, jednak zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej i historycznymi dokumentami, niektóre zbrodnie – jak np. działania oddziału Romualda Rajsa „Burego” – miały charakter ludobójczy” - przypomniano w uzasadnieniu projektu.

We wtorek Sejm zajmie się także m.in. projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ułatwiającym wymianę informacji o wyrokach wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, a także zmianami m.in. w przepisach o ochronie zabytków, które mają przeciwdziałać nielegalnemu obrotowi dziełami sztuki.

W środę Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu noweli Prawa oświatowego, dotyczącego dostosowania systemu edukacji do zmian demograficznych i spadku liczby uczniów. Ma on m.in. uprościć organizację pracy szkół i ograniczyć biurokrację. Rozpatrzony zostanie również rządowy projekt nowelizacji przepisów o systemie oświaty i finansowaniu zadań oświatowych m.in. podwyższający opłatę wnoszoną z wnioskiem o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego.

Kolejnym punktem będzie debata, także w drugim czytaniu, nad projektem ustawy o działalności kosmicznej, która ma uregulować zasady prowadzenia takiej działalności w Polsce, wydawanie zezwoleń, odpowiedzialność za szkody i prowadzenie rejestru obiektów kosmicznych. Działalność kosmiczną określa się jako wynoszenie powyżej 100 km nad poziomem morza obiektów, takich jak np. satelity naukowe, w przestrzeń kosmiczną oraz ich eksploatację, kontrolowanie i usuwanie.

Sejm rozpatrzy tego dnia również projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Przewiduje on zwolnienie z odpowiedzialności karnej polskich obywateli wstępujących do ukraińskich sił zbrojnych oraz umożliwienie wykorzystania ich doświadczeń bojowych przez organy wojskowe. - Projektowana regulacja nie zachęca jednak polskich obywateli do udziału w walce Ukrainy z rosyjską agresją, ani nie wprowadza w tym zakresie żadnych ułatwień. Powoduje tylko, że wobec tych obywateli nie będą prowadzone postępowania karne - zaznaczono w uzasadnieniu projektu, który przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W czwartek Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego przewidującej wprowadzenie elementów pakietu antyblackoutowego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego na zakłócenia, awarie i cyberataki. Projekt, wpisując się w działania deregulacyjne rządu, zakłada także uproszczenie przyłączania do sieci oraz nowe mechanizmy ochrony odbiorców, w tym gospodarstw domowych.

Tego samego dnia rozpatrzony zostanie rządowy projekt nowelizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, wprowadzający raportowanie i automatyczną wymianę danych o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów. Wymiana ta ma służyć zwalczaniu oszustw i unikania opodatkowania. Projekt dostosowuje prawo krajowe do regulacji Unii Europejskiej i standardów OECD oraz przewiduje centralne składanie deklaracji na potrzeby tzw. opodatkowania wyrównawczego (central filing).

Kolejnymi punktami czwartkowych obrad będą rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, który ma umożliwić korzystanie ze środków z unijnego programu SAFE. Chodzi o środki w ramach programu, w którym część państw UE uzyska pożyczki na współfinansowanie zakupów sprzętu wojskowego. Polska ma być jego największym beneficjentem, z pulą do 43,7 mld euro z łącznej kwoty 150 mld euro. Przygotowany krajowy plan wydatkowania tych środków ma zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską do końca stycznia.

Status osoby najbliższej: wspólny PIT, dziedziczenie i prawa medyczne

W czwartek zaplanowano również pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zgodnie z jego zapisami osoby żyjące w związkach nieformalnych będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie zostanie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego i dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków. Oznacza to, że będą mogły razem rozliczać PIT, zyskają też dostęp do informacji i dokumentacji medycznej partnera, będą także uprawnione do dziedziczenia testamentowego. Przepisy mają zwiększyć też ochronę osób w związkach niesformalizowanych, niezależnie od płci.

W piątek przed południem zaplanowano głosowania, w tym nad zmianami dotyczącymi inwestycji przeciwpowodziowych oraz nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej do spraw ustaw o statusie osób najbliższych.

Po głosowaniach zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Przewiduje on utrzymanie ulgi na robotyzację po 2026 r. oraz podniesienie ulgi na robotyzację z 50 proc. do 100 proc. odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Następnie Sejm zajmie się projektem posłów PiS, który ma uregulować status prezydenta elekta oraz ochronę kandydatów na urząd prezydenta, a także rolę małżonka prezydenta.

PCC do 5000 zł: Sejm o wyższym limicie zwolnienia z podatku

Obrady Sejmu zakończy pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który dotyczy podniesienia limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej z 1000 zł do 5000 zł. (PAP)

nno/ rbk/