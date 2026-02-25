Minęły dwa dni od momentu, gdy popularna sieć komórkowa przestała działać w Polsce. Dla wielu użytkowników to zaskoczenie - choć termin był znany wcześniej, dopiero teraz część klientów zaczyna zdawać sobie sprawę, że oferta, z której korzystali od lat, została definitywnie zakończona.

23 lutego 2026 r. to była data ostateczna

23 lutego 2026 roku sieć została oficjalnie wyłączona. Od tego momentu dotychczasowa oferta przestała funkcjonować, a użytkownicy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości usług mobilnych.

Najwięcej pytań dotyczy numerów telefonów i dalszego korzystania z usług. Jak wynika z komunikatów operatora, proces zmian był zapowiadany wcześniej i miał charakter uporządkowany. Mimo to wielu klientów dowiedziało się o skali zmian dopiero po fakcie.

Proces wycofania marki przeprowadza operator działający pod marką T-Mobile - migracja klientów ma odbyć się automatycznie, bez konieczności zmiany numeru telefonu, choć w dniu przeniesienia mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu usług. Każdy klient otrzyma nowe warunki umowy i informację drogą e-mailową.

Operator zachęca także do zmiany oferty na Red Bull MOBILE, w której użytkownicy mogą decydować się na subskrypcję. Numer można przenieść w serwisie online bez konieczności wizyty w salonie T-Mobile.

Użytkownicy, którzy nie akceptują nowych warunków lub z innych powodów nie chcą korzystać z usług nowego operatora, mogą zrezygnować - wystarczy nie opłacić subskrypcji lub zakończyć ją zgodnie z zasadami - informuje operator usługi.

Dlaczego sieć zniknęła z rynku

Decyzja o wyłączeniu sieci była elementem porządkowania oferty i dostosowania jej do zmieniających się realiów rynku. Przez lata marka miała wiernych użytkowników, jednak jej dotychczasowa formuła przestała być rozwijana.

Wyłączenie popularnej sieci to symboliczny koniec pewnej epoki na polskim rynku telekomunikacyjnym. Dla wielu osób była to oferta, z którą byli związani od lat.

Co radzimy