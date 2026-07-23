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Stopy procentowe. Jest decyzja EBC

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 16:11
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC/Shutterstock
Europejski Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych. W komunikacie opublikowanym po czwartkowym posiedzeniu Rada Prezesów wskazała, że skutki szoku energetycznego dla inflacji nadal nie ujawniły się w pełni.

Decyzja EBC ws. stóp procentowych

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzedniego posiedzenia EBC podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 2023 r.

Podczas wcześniejszych sześciu posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. We wcześniejszym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

„Stopy proc. depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym w banku centralnym pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 2,25 proc., 2,40 proc. i 2,65 proc.” - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

W komunikacie podano, że EBC pozostaje na dobrej pozycji, żeby reagować na wzrost niepewności.

„Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o utrzymaniu trzech kluczowych stóp proc. bez zmian. Perspektywy cen energii, choć bardzo zmienne, są obecnie bliskie wartości bazowej czerwcowych prognoz ekspertów Eurosystemu i znacznie wyższe niż poziomy odnotowane przed konfliktem na Bliskim Wschodzie. Niepewność utrzymuje się na wysokim poziomie, a pełny wpływ szoku energetycznego na inflację jeszcze się nie ujawnił. Rada Prezesów EBC uważnie monitoruje zatem intensywność i czas trwania szoku, a także jego pośrednie i wtórne skutki. Rada Prezesów EBC jest zdecydowana kształtować politykę pieniężną w taki sposób, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie 2-proc. celu w średnim okresie” - wskazano w komunikacie po posiedzeniu.

"Dobra pozycja do radzenia sobie z niepewnością"

„Czwartkowa decyzja zapewnia Radzie Prezesów EBC dobrą pozycję do radzenia sobie z niepewnością wywołaną konfliktem. Rada będzie stosować podejście oparte na danych i oceniać sytuację z posiedzenia na posiedzenie, aby określić odpowiednie nastawienie w polityce pieniężnej. W szczególności decyzje Rady Prezesów EBC w sprawie stóp proc. będą opierać się na ocenie perspektyw inflacji i związanych z nią ryzyk, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów EBC nie określa z góry konkretnej ścieżki stóp proc.” - dodano.

Zakończenie reinwestycji w ramach programów PEPP i APP

EBC potwierdził po raz kolejny zakończenie reinwestycji w ramach programów PEPP i APP.

„Portfele programów APP i PEPP są zmniejszane w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych” - napisano.

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen” - dodano.

Kurs euro

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,16 proc. wobec dolara, do 1,1394. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb. do 3,2 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 9-10 września.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: stopy procentoweEBCEuropejski Bank Centralny (EBC)
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