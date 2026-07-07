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Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:37
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna/shutterstock
Obniżka stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej jest mało prawdopodobna – ocenia Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. Jego zdaniem przestrzeń do cięć w tym roku wciąż istnieje, jednak szanse na taki scenariusz są obecnie niewielkie.

Obniżki stóp procentowych nie będzie

We wtorek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W rozmowie z PAP dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska Piotr Bielski ocenia, że na tym posiedzeniu RPP nie będzie obniżki stóp procentowych.

- Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej – powiedział PAP dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. – Jedną z przyczyn jest nowa projekcja, z którą zapozna się RPP. Będzie ona pokazywać, że inflacja w dłuższej perspektywie wróci do celu inflacyjnego banku centralnego, ale w najbliższych miesiącach będzie podwyższona – dodał.

Inflacja do końca roku w górnej granicy celu inflacyjnego

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem w górę i w dół o 1 pkt. proc. Z kolei projekcja inflacji to rodzaj prognozy dokonywanej przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP.

- Nowa projekcja zapewne uwzględni wygaszenie przez rząd programu CPN z końcem czerwca. Inflacja w tej nowej projekcji będzie więc w okolicach górnej granicy celu inflacyjnego w III i IV kw. tego roku, a być może także na początku 2027 r. Poza tym projekcja pokaże, że gospodarka w najbliższym czasie będzie trochę przyspieszać. Takie środowisko nie sprzyja obniżkom stóp procentowych – powiedział ekonomista Erste Bank Polska.

Prawdopodobieństwo obniżki stóp w tym roku

Przyznał, że w tym roku może być trudno o obniżki stóp procentowych.

- Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w tym roku oceniam na 20-25 proc. To nie jest mój podstawowy scenariusz – stwierdził Piotr Bielski.

RPP w tym roku dokonała jednej obniżki stóp procentowych – w marcu. Główna stopa procentowa NBP – stopa referencyjna – wynosi 3,75 proc.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., obniżono też stawkę akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Wprowadzona została też regulacja cen na stacjach paliw poprzez mechanizm ceny maksymalnej. CPN zakończył się 1 lipca.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: inflacjaRPPstopy procentoweNBP
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