Wydarzenia na Bliskim Wschodzie wiele zmieniły

"Tu jest pewna zmiana. Przed wydarzeniami na Bliskim Wschodzie spodziewaliśmy się, że Rada Polityki Pieniężnej dosyć szybko, w pierwszych miesiącach roku, najdalej w trakcie II kwartału, obniży stopy procentowe do docelowego poziomu - dla stopy referencyjnej 3,5%. W tej chwili wydaje nam się, że kolejne dostosowanie, już ostatnie zakładane przez nas w całym cyklu, będzie opóźnione. Nastąpi dopiero po uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie i na rynkach finansowych. Zakładamy tę ostatnią, domykającą cykl obniżkę stóp procentowych NBP o 25 pb na III kwartał, prawdopodobnie na koniec III kwartału" - powiedział Bujak podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom banku.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

"Generalnie jesteśmy już bardzo blisko końca cyklu i na rynku wzmacniają się oczekiwania, że przed nami prawdopodobnie już tylko jedna obniżka stóp o ćwierć pkt proc." - dodał.

W marcu RPPpostanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., w tym stopę referencyjną do 3,75% w skali rocznej.