Forsal logo

Stopy procentowe. Jest decyzja RPP

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
dzisiaj, 15:03
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP/NBP
Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Po zakończonym w środę posiedzeniu główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego pozostała na poziomie 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie.

Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStopy procentowe. Jest decyzja RPP »
Tematy: RPPstopy procentoweNBP
Powiązane
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
Kiedy obniżka stóp procentowych? Jest nowa prognoza
Kiedy obniżka stóp procentowych? Jest nowa prognoza
Stopy procentowe w górę. Jest decyzja EBC
Stopy procentowe w górę. Jest decyzja EBC
Nie przegap
Aplikacja mObywatel
To najpopularniejszy, po mDowodzie, dokument w aplikacji mObywatel. Cyfrową wersję pobrało 7 milionów osób
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Rozbudowa obwodnicy Trójmiasta
Najgorsza droga w Polsce do remontu. To koniec wakacyjnych korków? Nie tak szybko
warsztat, samochód, panowie patrzą na podwozie
Koniec z wyrzucaniem tych części? Rząd szykuje ważne zmiany dla kierowców i warsztatów
kontrola pip pracodawcy zmiany przygotowanie
Koniec fikcyjnych umów? PIP od dziś z większymi uprawnieniami
Polecamy
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF
Motoryzacyjny gigant przeniesie część produkcji z Meksyku do USA. Trump: Cła działają
Motoryzacyjny gigant przeniesie część produkcji z Meksyku do USA. Trump: Cła działają
Rzepaku może zabraknąć w Polsce? Branża ostrzega przed problemem
Rzepaku może zabraknąć w Polsce? Branża ostrzega przed problemem
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Kraj
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
Świat
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj