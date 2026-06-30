Forsal logo

Kiedy obniżka stóp procentowych? Jest nowa prognoza

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 13:11
Kiedy obniżka stóp procentowych? Jest nowa prognoza
Kiedy obniżka stóp procentowych? Jest nowa prognoza/Shutterstock
Stopy procentowe NBP pozostaną w najbliższych miesiącach bez zmian, a kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej będzie ich obniżka, a nie podwyżka – oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Ich zdaniem w najbliższym czasie nasilą się spekulacje, że do cięcia stóp może dojść w drugiej połowie roku.

Stopy procentowe NBP pozostaną w najbliższych miesiącach bez zmian, a kolejnym ruchem RPP będzie ich obniżenie, a nie podwyżka, uważają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Spodziewają się, że obecnie zaczną się spekulacje, że w II półroczu stopy mogą zostać obniżone.

Inflacja w czerwcu

"Według wstępnego szacunku GUS w czerwcu inflacja CPI obniżyła się do 2,5% r/r (ING: 2,9%; konsensus: 2,7%) z 3,1% r/r w maju. Drugi miesiąc z rzędu inflacja zaskoczyła wyraźnie po niższej stronie i jest obecnie na poziomie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP), co oznacza, że nie ma potrzeby podwyżek stóp procentowych, a szok paliwowy nie wygenerował wyraźnego impulsu inflacyjnego" - czytamy w komentarzu. 

Zgodnie z oczekiwaniami czerwiec przyniósł spadek cen paliw (-7,4% m/m), czemu sprzyjała zniżka cen ropy naftowej z ponad US$100/bbl do nieco powyżej US$70/bbl obecnie. Pozwoliło to na niższe ceny detaliczne paliw, pomimo przywrócenia obowiązujących na początku 2026 wyższych stawek akcyzy. Niespodzianką był natomiast drugi z rzędu wyraźny spadek cen żywności w ujęciu miesięcznym. W czerwcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7% m/m, po spadku o 1,0% m/m w maju i są obecnie nisze niż przed rokiem. Niewielki spadek odnotowano także w przypadku cen energii (-0,4% m/m). Według szacunków ekonomistów ING BSK inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii pozostała na zbliżonym poziomie jak w maju i wyniosła 3,0-3,1% r/r.

Decyzja RPP ws. stóp procentowych

"Czerwcowy szacunek inflacji stawia Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w komfortowej sytuacji. Inflacja znajduje się na poziomie celu inflacyjnego, a szok na rynku ropy naftowej wygenerował ograniczony impuls inflacyjny, zredukowany w zasadzie do cen paliw. Jednocześnie w innych obszarach utrzymywały się tendencje dezinflacyjne lub wręcz deflacyjne (żywność). Jeszcze przed publikacją czerwcowej inflacji rynek wycofał się z oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Niespełna 3 tygodnie temu kontrakty FRA wyceniały co najmniej trzy podwyżki o 25pb. Spodziewamy się, że obecnie zaczną się spekulacje, że w II poł. 2026 stopy NBP mogą zostać obniżone" - czytamy dalej.

Scenariusz bazowy Biura Analiz Makroekonomicznych ING konsekwentnie zakłada, że stopy banku centralnego pozostaną w najbliższych miesiącach bez zmian (główna nadal 3,75%), a kolejnym ruchem RPP będzie ich obniżenie, a nie podwyżka, podkreślono.

"Z dzisiejszej perspektywy wygląda, że wojna na Bliskim Wschodzie przerwała cykl dostosowań w polityce pieniężnej, ale NBP może do niego wrócić, jeżeli średnioterminowe perspektywy inflacyjne będą się kształtowały korzystnie. Lipcowa projekcja inflacyjna powinna pozwolić Radzie na lepszą ocenę obecnych tendencji i potencjalnej przestrzeni na złagodzenie polityki pieniężnej" - zakończono w komentarzu.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: ISBnews
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLOT podał wyniki finansowe. "To był bardzo dobry rok" »
Tematy: inflacjastopy procentoweNBP
Powiązane
Inflacja w Polsce wyraźnie hamuje. GUS podał nowe dane za czerwiec
Inflacja w Polsce wyraźnie hamuje. GUS podał nowe dane za czerwiec
Ile wyniosła inflacja w czerwcu? Jest nowa prognoza
Ile wyniosła inflacja w czerwcu? Jest nowa prognoza
Nowe ceny paliw od wtorku. Benzyna tanieje, diesel drożeje
Nowe ceny paliw od wtorku. Benzyna tanieje, diesel drożeje
Zobacz
|
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Myśliwce F-35B
Odebrane F-35 są ślepe. Amerykanie wreszcie przyznali to oficjalnie
czternasta emerytura, świadczenie, emerytura, emeryci, 2026
Czternasta emerytura trafi na konta tego dnia. Rząd wskazał termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów
Uderzenie pociosków SCALP na lotnisko w okupowanym Doniecku
Ukraina bliska własnej produkcji groźnych zachodnich pocisków. Atakują nimi Rosjan od lat
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj