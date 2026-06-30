Kiedy obniżka stóp procentowych? Jest nowa prognoza

Stopy procentowe NBP pozostaną w najbliższych miesiącach bez zmian, a kolejnym ruchem RPP będzie ich obniżenie, a nie podwyżka, uważają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Spodziewają się, że obecnie zaczną się spekulacje, że w II półroczu stopy mogą zostać obniżone.

Inflacja w czerwcu

"Według wstępnego szacunku GUS w czerwcu inflacja CPI obniżyła się do 2,5% r/r (ING: 2,9%; konsensus: 2,7%) z 3,1% r/r w maju. Drugi miesiąc z rzędu inflacja zaskoczyła wyraźnie po niższej stronie i jest obecnie na poziomie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP), co oznacza, że nie ma potrzeby podwyżek stóp procentowych, a szok paliwowy nie wygenerował wyraźnego impulsu inflacyjnego" - czytamy w komentarzu.

Zgodnie z oczekiwaniami czerwiec przyniósł spadek cen paliw (-7,4% m/m), czemu sprzyjała zniżka cen ropy naftowej z ponad US$100/bbl do nieco powyżej US$70/bbl obecnie. Pozwoliło to na niższe ceny detaliczne paliw, pomimo przywrócenia obowiązujących na początku 2026 wyższych stawek akcyzy. Niespodzianką był natomiast drugi z rzędu wyraźny spadek cen żywności w ujęciu miesięcznym. W czerwcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7% m/m, po spadku o 1,0% m/m w maju i są obecnie nisze niż przed rokiem. Niewielki spadek odnotowano także w przypadku cen energii (-0,4% m/m). Według szacunków ekonomistów ING BSK inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii pozostała na zbliżonym poziomie jak w maju i wyniosła 3,0-3,1% r/r.

Decyzja RPP ws. stóp procentowych

"Czerwcowy szacunek inflacji stawia Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w komfortowej sytuacji. Inflacja znajduje się na poziomie celu inflacyjnego, a szok na rynku ropy naftowej wygenerował ograniczony impuls inflacyjny, zredukowany w zasadzie do cen paliw. Jednocześnie w innych obszarach utrzymywały się tendencje dezinflacyjne lub wręcz deflacyjne (żywność). Jeszcze przed publikacją czerwcowej inflacji rynek wycofał się z oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Niespełna 3 tygodnie temu kontrakty FRA wyceniały co najmniej trzy podwyżki o 25pb. Spodziewamy się, że obecnie zaczną się spekulacje, że w II poł. 2026 stopy NBP mogą zostać obniżone" - czytamy dalej.

Scenariusz bazowy Biura Analiz Makroekonomicznych ING konsekwentnie zakłada, że stopy banku centralnego pozostaną w najbliższych miesiącach bez zmian (główna nadal 3,75%), a kolejnym ruchem RPP będzie ich obniżenie, a nie podwyżka, podkreślono.

"Z dzisiejszej perspektywy wygląda, że wojna na Bliskim Wschodzie przerwała cykl dostosowań w polityce pieniężnej, ale NBP może do niego wrócić, jeżeli średnioterminowe perspektywy inflacyjne będą się kształtowały korzystnie. Lipcowa projekcja inflacyjna powinna pozwolić Radzie na lepszą ocenę obecnych tendencji i potencjalnej przestrzeni na złagodzenie polityki pieniężnej" - zakończono w komentarzu.