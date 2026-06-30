Forsal logo

Inflacja w Polsce wyraźnie hamuje. GUS podał nowe dane za czerwiec

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:59
Inflacja w Polsce wyraźnie hamuje. GUS podał nowe dane za czerwiec
Inflacja w Polsce wyraźnie hamuje. GUS podał nowe dane za czerwiec/shutterstock
Inflacja w Polsce nadal spada. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. były o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. W porównaniu z majem ceny obniżyły się natomiast o 0,5 proc. Wynik okazał się lepszy od prognoz ekonomistów.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,5 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja niższa od oczekiwań rynku

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że inflacja CPI wyniesie w czerwcu 2,7 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym ceny spadną o 0,2 proc. Ostateczny odczyt okazał się korzystniejszy dla konsumentów.

Jeszcze w maju inflacja wynosiła 3,1 proc. rok do roku, co oznacza, że w ciągu miesiąca tempo wzrostu cen wyraźnie wyhamowało. Jednocześnie miesięczny spadek cen pogłębił się z minus 0,3 proc. do minus 0,5 proc.

To oznacza, że inflacja ponownie znalazła się na poziomie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 punkt procentowy w górę lub w dół.

Największy wpływ miały paliwa

Jednym z głównych czynników obniżających inflację były ceny paliw. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku paliwa były droższe o 5,3 proc., jednak w ujęciu miesięcznym potaniały aż o 7,4 proc. To zdecydowanie największy spadek spośród głównych kategorii uwzględnianych przez GUS.

Tak silna obniżka cen na stacjach paliw przełożyła się na niższy ogólny poziom cen i była jedną z głównych przyczyn ujemnej miesięcznej dynamiki inflacji.

Żywność nadal tanieje

Kolejną kategorią, która sprzyjała niższej inflacji, była żywność i napoje bezalkoholowe. W czerwcu ceny tej grupy były o 0,3 proc. niższe niż przed rokiem. W porównaniu z majem spadły natomiast o 0,7 proc.

To kolejny miesiąc, w którym ceny żywności nie wywierają już tak silnej presji inflacyjnej jak jeszcze rok czy dwa lata temu.

Energia wciąż droższa niż przed rokiem

Wysoką dynamikę utrzymują natomiast ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw. W czerwcu były one o 4,8 proc. wyższe niż rok wcześniej, choć w porównaniu z majem odnotowano niewielki spadek o 0,4 proc.

Energia pozostaje jedną z kategorii najsilniej podbijających wskaźnik inflacji, mimo stopniowego wygaszania wcześniejszych wzrostów.

Szczegółowe dane dotyczące inflacji, obejmujące wszystkie grupy towarów i usług oraz strukturę zmian cen, Główny Urząd Statystyczny opublikuje 15 lipca.

Poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.:

czerwiec

czerwiec

maj

maj

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

2,5

-0,5

3,1

-0,3

Żywność i napoje bezalkoholowe

-0,3

-0,7

0,5

-1,0

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

4,8

-0,4

5,0

0,1

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu

5,3

-7,4

12,3

-0,1

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 lipca.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInflacja w Polsce wyraźnie hamuje. GUS podał nowe dane za czerwiec »
Tematy: inflacjagospodarkawzrost cenceny detaliczne
Powiązane
Ile wyniosła inflacja w czerwcu? Jest nowa prognoza
Ile wyniosła inflacja w czerwcu? Jest nowa prognoza
Zaskakujące nastroje konsumentów w Polsce. „Nie widzą” wzrostu cen i dobrze oceniają swoje finanse
Zaskakujące nastroje konsumentów w Polsce. „Nie widzą” wzrostu cen i dobrze oceniają swoje finanse
Inflacja w maju. GUS podał najnowsze dane
Inflacja w maju. GUS podał najnowsze dane
Zobacz
|
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Zielone legitymacje emeryta-rencisty przechodzą do historii. ZUS ogłasza zmiany
Myśliwce F-35B
Odebrane F-35 są ślepe. Amerykanie wreszcie przyznali to oficjalnie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj