Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,5 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja niższa od oczekiwań rynku

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że inflacja CPI wyniesie w czerwcu 2,7 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym ceny spadną o 0,2 proc. Ostateczny odczyt okazał się korzystniejszy dla konsumentów.

Jeszcze w maju inflacja wynosiła 3,1 proc. rok do roku, co oznacza, że w ciągu miesiąca tempo wzrostu cen wyraźnie wyhamowało. Jednocześnie miesięczny spadek cen pogłębił się z minus 0,3 proc. do minus 0,5 proc.

To oznacza, że inflacja ponownie znalazła się na poziomie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 punkt procentowy w górę lub w dół.

Największy wpływ miały paliwa

Jednym z głównych czynników obniżających inflację były ceny paliw. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku paliwa były droższe o 5,3 proc., jednak w ujęciu miesięcznym potaniały aż o 7,4 proc. To zdecydowanie największy spadek spośród głównych kategorii uwzględnianych przez GUS.

Tak silna obniżka cen na stacjach paliw przełożyła się na niższy ogólny poziom cen i była jedną z głównych przyczyn ujemnej miesięcznej dynamiki inflacji.

Żywność nadal tanieje

Kolejną kategorią, która sprzyjała niższej inflacji, była żywność i napoje bezalkoholowe. W czerwcu ceny tej grupy były o 0,3 proc. niższe niż przed rokiem. W porównaniu z majem spadły natomiast o 0,7 proc.

To kolejny miesiąc, w którym ceny żywności nie wywierają już tak silnej presji inflacyjnej jak jeszcze rok czy dwa lata temu.

Energia wciąż droższa niż przed rokiem

Wysoką dynamikę utrzymują natomiast ceny energii elektrycznej, gazu i innych paliw. W czerwcu były one o 4,8 proc. wyższe niż rok wcześniej, choć w porównaniu z majem odnotowano niewielki spadek o 0,4 proc.

Energia pozostaje jedną z kategorii najsilniej podbijających wskaźnik inflacji, mimo stopniowego wygaszania wcześniejszych wzrostów.

Szczegółowe dane dotyczące inflacji, obejmujące wszystkie grupy towarów i usług oraz strukturę zmian cen, Główny Urząd Statystyczny opublikuje 15 lipca.

Poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 2,5 -0,5 3,1 -0,3 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,3 -0,7 0,5 -1,0 Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 4,8 -0,4 5,0 0,1 Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 5,3 -7,4 12,3 -0,1

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 lipca.