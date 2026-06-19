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Zaskakujące nastroje konsumentów w Polsce. „Nie widzą” wzrostu cen i dobrze oceniają swoje finanse

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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58 minut temu
Zaskakujące nastroje konsumentów w Polsce. „Nie widzą” wzrostu cen i dobrze oceniają swoje finanse
Zaskakujące nastroje konsumentów w Polsce. „Nie widzą” wzrostu cen i dobrze oceniają swoje finanse/Shutterstock
Polacy nie widzą szeroko rozpowszechnionych podwyżek cen. Nieźle też oceniają swoją najbliższą przyszłość finansową, choć obawiają się wzrostu bezrobocia - informuje piątkowy „Puls Biznesu”.

Lepsze nastroje Polaków

W czerwcu co piąte gospodarstwo domowe oczekiwało zerowej inflacji w ciągu 12 miesięcy. Ten wskaźnik, który wbrew pozorom nieźle odzwierciedla faktyczne trendy cenowe, znalazł się na najwyższym poziomie od niemal trzech lat. Polacy nie boją się o ceny, więc ich ogólne nastroje też są lepsze. Nie ma już śladu po skutkach wojny na Bliskim Wschodzie w przeciwieństwie na przykład do konsumentów amerykańskich - pisze gazeta.

Wskazuje, że ogólny wskaźnik bieżących nastrojów, mierzony co miesiąc przez GUS na podstawie badań ankietowych, znalazł się w czerwcu na niemal takim samym poziomie co w lutym — tuż przed rozpoczęciem wojny w Iranie i tym samym małej fali inflacyjnej. Dla porównania, w USA indeks nastrojów mierzony przez Uniwersytet Michigan znalazł się w czerwcu wyżej niż w maju, ale wciąż dużo niżej niż w lutym.

Jak Polacy postrzegają swoją sytuację finansową?

Innym interesującym wnioskiem z czerwcowych badań GUS jest to, że konsumenci dobrze postrzegają swoją własną sytuację finansową. Wprawdzie odsetek osób, które oczekują poprawy, jest stabilny, ale za to odsetek tych, którzy obawiają się pogorszenia własnej sytuacji, spadł do najniższego poziomu od ośmiu miesięcy, a tym samym jednego z najniższych od wybuchu pandemii w 2020 r.

Nie wszystko jednak wygląda tak pięknie. Ponad 40 proc. konsumentów obawia się, że w ciągu najbliższego roku w Polsce wzrośnie bezrobocie. To nieco mniejszy odsetek niż w maju, ale wyraźnie większy niż rok temu.

Polska jest dziś jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie można powiedzieć, że ludzie z umiarkowanym optymizmem patrzą w przyszłość - konkluduje „Puls Biznesu”.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: cenykonsumenci
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