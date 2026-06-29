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Nowe ceny paliw od wtorku. Benzyna tanieje, diesel drożeje

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:10
Nowe ceny paliw od wtorku. Benzyna tanieje, diesel drożeje
Nowe ceny paliw od wtorku. Benzyna tanieje, diesel drożeje/Shutterstock
We wtorek kierowcy zapłacą za litr benzyny 95 maksymalnie 6 zł, za benzynę 98 – 6,68 zł, a za olej napędowy – 6,19 zł. Oznacza to niewielki spadek cen benzyny i wzrost ceny diesla względem weekendu i poniedziałku. Do 30 czerwca obowiązują jeszcze obniżone stawki VAT i związane z nimi limity cen paliw.

Ceny paliw we wtorek 30.06

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a oleju napędowego - 6,19 zł. To oznacza, że benzyna będzie trochę tańsza niż w weekend i w poniedziałek, a diesel - droższy. Do 30 czerwca obowiązują obniżone stawki VAT na paliwa, a tym samym ceny maksymalne na stacjach.

Ceny paliw w poniedziałek

W poniedziałek (jak i przez sobotę i niedzielę) litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 6,17 zł.

Maksymalne ceny paliw

Obecnie w ramach pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej) do 30 czerwca obowiązują obniżone z 23 do 8 proc. stawki podatku VAT na paliwa, a także cena maksymalna. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT. Wcześniej do połowy czerwca obowiązywały także obniżone stawki akcyzy.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: ceny paliwcena dieslacena benzynyceny diesla
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