Bezpieczne dostawy ciepła, stabilniejsze ceny, nowoczesne technologie, impuls inwestycyjny dla gospodarki - Ministerstwo Energii opracowało Strategię Transformacji Ciepłownictwa do 2040 roku. To pierwszy kompleksowy dokument wskazujący, jak będzie rozwijał się sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce w najbliższych latach.

Nowa strategia dla ciepłownictwa do 2040 roku

Ciepłownictwo systemowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego potrzebujemy jasnej i długoterminowej wizji jego rozwoju. Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 roku to odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, modernizacją infrastruktury, rosnącymi kosztami paliw kopalnych oraz koniecznością zwiększania efektywności energetycznej. Strategia wyznacza długofalowy kierunek zmian, który ma zapewnić odbiorcom niezawodne dostawy ciepła, a przedsiębiorstwom i samorządom - stworzyć przewidywalne warunki dla rozwoju i dalszego inwestowania - powiedział Minister Energii Miłosz Motyka.

Ciepłownictwo jako filar bezpieczeństwa energetycznego Polski

Nie chodzi wyłącznie o teoretyczny dokument, ale o bezpieczeństwo dostaw ciepła i przewidywalne koszty dla milionów odbiorców. Ciepłownictwo w Polsce i Europie stoi przed największą rewolucją od dekad. Brak planu oznaczałby chaos i ryzyko przerw w dostawach. Strategia ma zapewnić stabilne warunki dla inwestycji, ułatwić pozyskanie finansowania i stworzyć podstawy do tego, by w kolejnych latach ciepło pozostało dostępne w akceptowalnej cenie - podkreśla Wiceminister Energii Konrad Wojnarowski.

15 milionów odbiorców i skala systemu ciepłowniczego

Ciepłownictwo systemowe dostarcza ciepło do około 15 mln odbiorców i pozostaje podstawowym sposobem ogrzewania polskich miast. Polska jest europejskim liderem pod względem liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczych, a pod względem wolumenu dostaw zajmuje drugie miejsce w UE.

Skala sektora:

398 koncesjonowanych przedsiębiorstw

51 GW mocy zainstalowanej

ponad 23 tys. km sieci ciepłowniczych

22% systemów spełniających kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego

To jeden z kluczowych sektorów infrastrukturalnych państwa, mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, funkcjonowanie miast i jakość życia mieszkańców.

Siedem celów transformacji sektora ciepłownictwa

Nowa Strategia po raz pierwszy wyznacza kompleksowy kierunek rozwoju ciepłownictwa systemowego, tworząc ramy dla jego modernizacji, zwiększenia efektywności i wzmocnienia konkurencyjności.

Strategia opiera się na siedmiu filarach transformacji:

zapewnieniu stabilnych cen ciepła i bezpieczeństwa dostaw

rozwoju źródeł nisko- i bezemisyjnych

integracji ciepłownictwa z elektroenergetyką

rozwoju magazynowania ciepła

wykorzystaniu ciepła odpadowego

budowie przewidywalnych ram regulacyjnych

wzmocnieniu lokalnego planowania energetycznego

Dokument wskazuje również 16 priorytetowych obszarów działań, obejmujących m.in.: rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizację i cyfryzację sieci ciepłowniczych, zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa, rozwój magazynów energii oraz wykorzystanie gazów odnawialnych i zdekarbonizowanych.

Do realizacji tych celów służą 32 konkretne działania wspierające transformację sektora – od zmian regulacyjnych i instrumentów finansowania inwestycji, przez wdrażanie nowoczesnych technologii, po działania edukacyjne i budowanie świadomości energetycznej społeczeństwa.

Nowe technologie: OZE, kogeneracja i Power-to-Heat

Strategia zakłada przebudowę modelu wytwarzania i dystrybucji ciepła w oparciu o pięć filarów technologicznych:

odnawialne i niskoemisyjne źródła ciepła - podstawą transformacji będzie rozwój lokalnych źródeł energii dostosowanych do warunków poszczególnych regionów. Coraz większą rolę będą odgrywać wysokosprawna kogeneracja gazowa docelowo wykorzystująca gazy odnawialne, źródła biomasowe, geotermalne oraz kolektory słoneczne.

integracja z elektroenergetyką - nowoczesne systemy ciepłownicze będą coraz ściślej współpracować z sektorem elektroenergetycznym dzięki technologiom Power-to-Heat takimi jak pompy ciepła i kotły elektryczne. Dzięki zastosowaniu kotłów elektrycznych, możliwe będzie efektywne wykorzystanie nadwyżek energii z odnawialnych źródeł. To rozwiązanie zwiększy elastyczność całego systemu energetycznego i pozwoli lepiej wykorzystywać zieloną energię elektryczną produkowaną w Polsce.

magazyny ciepła - magazynowanie ciepła stanie się jednym z fundamentów nowoczesnego ciepłownictwa. Magazyny pozwolą gromadzić energię w okresach niższego zapotrzebowania i wykorzystywać ją w momentach największego obciążenia systemu. To większa stabilność pracy sieci, lepsze wykorzystanie OZE i niższe koszty funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

ciepło odpadowe - szerokie wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłu, instalacji komunalnych, oczyszczalni ścieków czy centrów danych. To szansa na pozyskanie dodatkowych źródeł energii bez konieczności zużywania paliw, a jednocześnie sposób na zwiększenie efektywności całej gospodarki.

cyfryzacja i inteligentne zarządzanie - cyfrowe systemy monitorowania i sterowania, automatyzacja procesów oraz rozwój cyberbezpieczeństwa pozwolą skuteczniej zarządzać produkcją, magazynowaniem i dystrybucją ciepła, ograniczając straty i zwiększając niezawodność dostaw.

Docelowy model: nowoczesny ekosystem energetyczny

Strategia odchodzi od modelu opartego na jednym dominującym paliwie na rzecz zintegrowanego ekosystemu energetycznego. W przyszłości systemy ciepłownicze będą łączyć lokalne źródła OZE, kogenerację, magazyny ciepła, ciepło odpadowe oraz wykorzystywać energię elektryczną z odnawialnych źródeł.

To oznacza przejście:

od zależności od paliw kopalnych do wykorzystania lokalnych zasobów energii,

od sztywnych systemów do elastycznego zarządzania energią,

od pojedynczych technologii do zróżnicowanego miksu energetycznego,

od reagowania na kryzysy do budowania długoterminowej odporności systemu.

Rdzeniem Strategii jest równoważenie trzech priorytetów: bezpieczeństwa dostaw i stabilności systemu, przystępności cenowej oraz dekarbonizacji.

Transformacja z korzyścią dla odbiorców i gospodarki

Jednym z najważniejszych założeń dokumentu jest prowadzenie transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie. Ma stworzyć warunki do budowy nowoczesnego sektora ciepłowniczego, który będzie jednocześnie bezpieczny dla odbiorców, atrakcyjny inwestycyjnie i wspierający konkurencyjność polskiej gospodarki.

Dla odbiorców ciepła systemowego

stabilne ceny ciepła dzięki większemu wykorzystaniu lokalnych źródeł energii oraz ograniczaniu zależności od paliw kopalnych i kosztów emisji CO₂,

większe bezpieczeństwo dostaw poprzez dywersyfikację źródeł wytwarzania, rozwój magazynów ciepła i modernizację infrastruktury,

nowocześniejsze i bardziej efektywne systemy ciepłownicze, które ograniczają straty energii i poprawiają niezawodność dostaw.

Dla przedsiębiorstw i gospodarki

większa pewność inwestycyjna dzięki długoterminowej wizji rozwoju sektora i przewidywalnym ramom regulacyjnym,

nowe możliwości rozwoju technologicznego w obszarze OZE, magazynów ciepła, technologii Power-to-Heat oraz wykorzystania ciepła odpadowego,

lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów energii, wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne kraju,

wzrost efektywności funkcjonowania systemów ciepłowniczych i ograniczenie kosztów operacyjnych,

silny impuls inwestycyjny dla gospodarki, związany z realizacją projektów o wartości 197–231 mld zł do 2040 roku.

Kluczowe wskaźniki transformacji do 2040 roku

Strategia wskazuje skalę możliwych zmian w zależności od warunków rynkowych i tempa wdrażania technologii. Zakłada się m.in.:

do 52,2 % udziału OZE w ciepłownictwie systemowym,

do 5,5 GWt mocy zainstalowanej w źródłach Power-to-Heat,

do 576 GWh pojemności magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych,

do 10 PJ zagospodarowanego ciepła odpadowego w ciepłownictwie systemowym,

do 100 % ciepła systemowego ze źródeł nisko i bezemisyjnych,

do 60 PJ produkcji ciepła systemowego mniej dzięki poprawie efektywności energetycznej,

197-231 mld zł - nakłady inwestycyjne w ciepłownictwie systemowym.

Strategia przewiduje przygotowanie Planu finansowego transformacji ciepłownictwa, opartego na skoordynowanym systemie wsparcia. Zakłada on łączenie różnych instrumentów - dotacji i finansowania preferencyjnego - w ramach spójnego modelu, zapewniającego stabilne i przewidywalne warunki realizacji inwestycji oraz lepszą koordynację działań instytucji publicznych i finansowych.

Strategia Transformacji Ciepłownictwa jest spójna z Krajowym Planem w dziedzinie Energii i Klimatu, rozwijając jego założenia oraz doprecyzowując kierunki niezbędne do realizacji krajowych celów energetyczno-klimatycznych.