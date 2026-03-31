Nowe limity dorabiania od marca 2026 - co musisz wiedzieć?

Marzec 2026 roku przyniósł aktualizację progów zarobkowych dla emerytów i rencistów. Wynika to ze zmiany przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które jest bazą do wyliczeń ZUS. Zasady dorabiania są jednak skomplikowane: podczas gdy seniorzy po 60. i 65. roku życia mogą zarabiać bez konsekwencji, tzw. "młodzi emeryci" oraz renciści muszą pilnować każdego przychodu.

Kto musi pilnować limitów, a kto jest wolny?

Jeśli osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet / 65 lat dla mężczyzn), możesz zarabiać dowolne kwoty - ZUS nie ma prawa ruszyć Twojej emerytury. Limity dotyczą Cię, jeśli pobierasz:

emeryturę wcześniejszą lub pomostową,

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę rodzinną,

rentę socjalną (tu zasady są najsurowsze – przekroczenie progu 70% oznacza zawieszenie świadczenia, a nie tylko jego zmniejszenie).

Progi od 1 marca 2026 - konkretne kwoty

W marcu 2026 roku (na podstawie prognoz płacowych) progi prezentują się następująco:

Próg 70 proc. (bezpieczny): ok. 6 438,50 zł brutto. Zarabiając do tej kwoty, Twoje świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości.

Strefa pośrednia: Jeśli zarobisz więcej niż 70 proc., ale mniej niż 130 proc., ZUS pomniejszy Twoją emeryturę o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o tzw. maksymalną kwotę zmniejszenia (w 2026 roku to ok. 950-1000 zł, zależnie od rodzaju świadczenia).

Próg 130 proc. (zawieszający): ok. 11 957,20 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS całkowicie wstrzymuje wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

Uwaga na wielką zmianę: Umowy o dzieło

W 2026 roku sytuacja prawna uległa zmianie. Zgodnie z reformą "ozusowania" wszystkich umów cywilnoprawnych, umowa o dzieło przestała być "bezpieczną przystanią". Obecnie, jeśli stanowi ona tytuł do ubezpieczeń społecznych, przychód z niej sumuje się z innymi zarobkami i wlicza do limitów ZUS. Wyjątkiem pozostają przychody pasywne, takie jak wynajem nieruchomości, dywidendy czy prawa autorskie (o ile nie są częścią stosunku pracy).

Jak ZUS Cię sprawdza?

W 2026 roku ZUS operuje na zaawansowanych systemach analitycznych (KSI ZUS), które w czasie rzeczywistym widzą składki odprowadzane przez Twoich pracodawców.

Pułapka kumulacji: Pamiętaj, że liczy się przychód brutto z całego miesiąca. Nagroda jubileuszowa lub ekwiwalent za urlop wypłacone razem z pensją mogą nagle "wyrzucić" Cię poza bezpieczny próg 130 proc.

Obowiązek informacyjny: Nadal masz obowiązek niezwłocznego poinformowania ZUS (druk EAZ/ZAS) o podjęciu pracy i przewidywanej wysokości zarobków.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dorabianie do emerytury