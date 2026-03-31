Nowe limity dorabiania od marca 2026 - co musisz wiedzieć?
Marzec 2026 roku przyniósł aktualizację progów zarobkowych dla emerytów i rencistów. Wynika to ze zmiany przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które jest bazą do wyliczeń ZUS. Zasady dorabiania są jednak skomplikowane: podczas gdy seniorzy po 60. i 65. roku życia mogą zarabiać bez konsekwencji, tzw. "młodzi emeryci" oraz renciści muszą pilnować każdego przychodu.
Kto musi pilnować limitów, a kto jest wolny?
Jeśli osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet / 65 lat dla mężczyzn), możesz zarabiać dowolne kwoty - ZUS nie ma prawa ruszyć Twojej emerytury. Limity dotyczą Cię, jeśli pobierasz:
- emeryturę wcześniejszą lub pomostową,
- rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- rentę rodzinną,
- rentę socjalną (tu zasady są najsurowsze – przekroczenie progu 70% oznacza zawieszenie świadczenia, a nie tylko jego zmniejszenie).
Progi od 1 marca 2026 - konkretne kwoty
W marcu 2026 roku (na podstawie prognoz płacowych) progi prezentują się następująco:
- Próg 70 proc. (bezpieczny): ok. 6 438,50 zł brutto. Zarabiając do tej kwoty, Twoje świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości.
- Strefa pośrednia: Jeśli zarobisz więcej niż 70 proc., ale mniej niż 130 proc., ZUS pomniejszy Twoją emeryturę o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o tzw. maksymalną kwotę zmniejszenia (w 2026 roku to ok. 950-1000 zł, zależnie od rodzaju świadczenia).
- Próg 130 proc. (zawieszający): ok. 11 957,20 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS całkowicie wstrzymuje wypłatę świadczenia za dany miesiąc.
Uwaga na wielką zmianę: Umowy o dzieło
W 2026 roku sytuacja prawna uległa zmianie. Zgodnie z reformą "ozusowania" wszystkich umów cywilnoprawnych, umowa o dzieło przestała być "bezpieczną przystanią". Obecnie, jeśli stanowi ona tytuł do ubezpieczeń społecznych, przychód z niej sumuje się z innymi zarobkami i wlicza do limitów ZUS. Wyjątkiem pozostają przychody pasywne, takie jak wynajem nieruchomości, dywidendy czy prawa autorskie (o ile nie są częścią stosunku pracy).
Jak ZUS Cię sprawdza?
W 2026 roku ZUS operuje na zaawansowanych systemach analitycznych (KSI ZUS), które w czasie rzeczywistym widzą składki odprowadzane przez Twoich pracodawców.
- Pułapka kumulacji: Pamiętaj, że liczy się przychód brutto z całego miesiąca. Nagroda jubileuszowa lub ekwiwalent za urlop wypłacone razem z pensją mogą nagle "wyrzucić" Cię poza bezpieczny próg 130 proc.
- Obowiązek informacyjny: Nadal masz obowiązek niezwłocznego poinformowania ZUS (druk EAZ/ZAS) o podjęciu pracy i przewidywanej wysokości zarobków.
FAQ - najczęściej zadawane pytania o dorabianie do emerytury
- Czy jako emeryt 65+ muszę patrzeć na limity? Nie, dorabiasz bez ograniczeń.
- Co jeśli mam kilka zleceń? ZUS sumuje wszystkie przychody brutto podlegające ubezpieczeniom z danego miesiąca.
- Czy renta socjalna działa tak samo? Nie. W rencie socjalnej nie ma "strefy pośredniej" - przekroczenie progu 70 proc. (ok. 6 438 zł) skutkuje natychmiastowym zawieszeniem wypłaty na dany miesiąc.
- Czy dochód z najmu wlicza się do limitu? Nie, najem prywatny nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie wpływa na emeryturę.