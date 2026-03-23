Nowe świadczenie, wprowadzone w celu wsparcia osób z największymi stopniem niepełnosprawności, nie przysługuje każdemu renciście. Aby otrzymać dodatkowe środki, należy spełnić dwa kluczowe warunki jednocześnie:

Posiadać ustalone prawo do renty socjalnej.

Posiadać aktualne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby pobierające rentę socjalną, które nie mają orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji (niesamodzielności), nie są uprawnione do pobierania dodatku dopełniającego. W ich przypadku kwota świadczenia pozostaje na poziomie podstawowej renty socjalnej.

Wysokość świadczeń od 1 marca 2026 roku

W wyniku waloryzacji o wskaźnik 105,3 proc., od marca 2026 roku kwoty świadczeń brutto prezentują się następująco:

Podstawowa renta socjalna: Wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Jest to kwota równa 100 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Dodatek dopełniający: Po marcowej waloryzacji wzrósł do kwoty 2704,71 zł brutto (zastępując kwotę 2 568,58 zł obowiązującą w poprzednim roku).

Łączna kwota do wypłaty: Osoba uprawniona do obu świadczeń otrzymuje co miesiąc łącznie 4 683,20 zł brutto.

Nowe kwoty obowiązują do końca lutego 2027 roku. Ważne: Od tej sumy potrącana jest składka zdrowotna (9 proc.). Dzięki kwocie wolnej od podatku (30 000 zł rocznie), zaliczka na podatek dochodowy może nie wystąpić lub być minimalna, co korzystnie wpływa na wypłatę "na rękę".

Relacja ze świadczeniem uzupełniającym (500 plus dla niesamodzielnych)

Wprowadzenie dodatku dopełniającego wpłynęło na dostępność tzw. "500 plus dla osób niepełnosprawnych". Zasady są tu restrykcyjne. Od 1 marca 2026 roku próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego wynosi 2 687,67 zł brutto. Ponieważ sam dodatek dopełniający (2 704,71 zł) przekracza ten limit, osoby go pobierające tracą prawo do 500 plus. Mimo to zmiana jest korzystna - nowy dodatek jest o ponad 2200 zł wyższy niż tracone świadczenie uzupełniające.

Procedura składania wniosku do ZUS

System wypłat zależy od momentu uzyskania uprawnień:

Wypłata z urzędu: Osoby, które miały prawo do renty socjalnej i orzeczoną niesamodzielność przed wejściem w życie przepisów, otrzymały dodatek automatycznie bez konieczności składania dokumentów.

Wniosek EDD-SOC: Osoby, które dopiero teraz uzyskują orzeczenie o niesamodzielności lub nabywają prawo do renty socjalnej, muszą złożyć wniosek na formularzu EDD-SOC. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów (chyba że ZUS posiada już aktualne orzeczenie o niesamodzielności).

Terminy wypłat dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający jest wypłacany w tych samych terminach co renta socjalna. Świadczenie przysługuje od miesiąca spełnienia wszystkich warunków, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.