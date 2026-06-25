Jazda po alkoholu się nie opłaca, teraz również finansowo odczują to kierowcy, którzy zechcą odzyskać odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami. Od środy 24 czerwca 2026. obowiązuje nowa, wyższa opłata za kurs reedukacyjny. Ten kosztuje już nie 500 zł, ale 2500 zł.

Droższy kurs reedukacyjny dla kierowców

Jazda pod wpływem alkoholu to jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów drogowych. Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie pogarsza czas reakcji, ocenę odległości i zdolność podejmowania decyzji, przez co znacząco rośnie ryzyko spowodowania wypadku. Prowadzenie pojazdu po alkoholu może być wykroczeniem lub przestępstwem (w zależności od stężenia alkoholu we krwi), konsekwencje obejmują m.in. wysokie grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów, karę pozbawienia wolności, kierowca może również stracić auto.

By odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, konieczne jest przejście kursu reedukacyjnego. To 16-godzinne szkolenie trwające dwa dni, teraz nie można już odbyć go zdalnie, kurs musi być przeprowadzony stacjonarnie w grupie maksymalnie 15 uczestników.

Od 24 czerwca 2026 r. opłata za kurs wzrosła pięciokrotnie: teraz kierowca zapłaci za niego 2500 zł.

Dlaczego opłata za kurs rośnie?

Zmiana wysokości opłat jest konsekwencją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2026 r. dotyczącego kursów reedukacyjnych z zakresu problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz zasad kierowania na badania lekarskie i psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Podwyżka cen dotyczy zarówno kierowców, którzy stracili prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jak i pod wpływem środków odurzających. Chodzi zarówno o sytuacje, w których prawo jazdy zostało odebrane na podstawie wyroku sądu jak i decyzji policji.

Za co jeszcze zapłaci kierowca, który chce odzyskać prawo jazdy?

Kurs reedukacyjny nie jest jedynym wydatkiem, jaki musi ponieść kierowca, który stracił uprawnienia. Doliczyć należy również:

opłatę za wydanie dokumentu: 100 zł,

badanie psychologiczne: 250 zł,

badania lekarskie: 200 zł. w przypadku kat. B,

egzamin teoretyczny i praktyczny: 300 zł.