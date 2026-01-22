"Bardzo silny koniec 2025 roku w polskiej gospodarce"

„Bardzo silny koniec 2025 roku w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w grudniu wystrzeliła o 7,3 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków na poziomie...3 proc. Wynagrodzenia wzrosły o 8,6 proc. r/r przy inflacji 2,4 proc.” – napisał Domański.

„2026 to rok przyspieszenia!” – napisał minister.

Tusk: To się nazywa wzrost!

Rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia - podkreślił w czwartek premier Donald Tusk, komentując dane GUS.

„To się nazywa wzrost! W grudniu produkcja przemysłowa w górę o 7,3 proc. Eksperci spodziewali się 2,9. Tak jak zapowiadałem, 2026 będzie rokiem przyspieszenia” - napisał szef rządu na platformie X.

Dane GUS o wynagrodzeniu i produkcji przemysłowej

W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał dane m.in. o produkcji przemysłowej i płacach w grudniu 2025 r. Z danych wynika, że produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. wyniosło 9.583,31 zł, co oznacza wzrost 8,6 proc. w ujęciu rocznym.

Pekao: Prognozy wzrostu PKB są zbyt zachowawcze

Grudniowe dane z przemysłu i budownictwa pozwalają się spodziewać, że wzrost gospodarczy w IV kw. 2025 r. osiągnął 4 proc. r/r, a w całym ubiegłym roku wyniósł 3,6 proc., a być może nawet 3,7 proc., uważają ekonomiści z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao. To oznacza według nich, że prognozy wzrostu PKB na ten rok są zachowawcze i bazowym scenariuszem powinien być wzrost min. 4 proc. r/r.

"Dane z przemysłu i budownictwa były na tyle zaskakujące, że przesuwają szacunki PKB w końcówce roku i w całym 2025 r. Po dzisiejszych danych możemy spodziewać się, że wzrost gospodarczy w IV kwartale dobił do 4 proc. r/r, a w całym 2025 r. wyniósł 3,6 proc. Biorąc pod uwagę skłonność wstępnych danych o rocznym PKB do zaskakiwania w górę, nie zdziwiłoby nas ani trochę, gdyby w przyszły piątek GUS podał, że polska gospodarka urosła o 3,7 proc. To również oznacza, że prognozy wzrostu PKB na ten rok są generalnie zbyt zachowawcze i upragniona 'czwórka z przodu' powinna być bazowym scenariuszem" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

Produkcja przemysłowa

"Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 7,3 proc. r/r, miażdżąc oczekiwania (ok. 3 proc. r/r). Samo przyspieszenie nie może dziwić, układ kalendarza był bowiem w grudniu korzystny (dni robocze wzrosły o 1 r/r), a grudzień zeszłego roku - raczej słaby, co tworzyło niską bazę. Tym niemniej zaskoczenie jest w całości pokazem siły przemysłu w grudniu. Po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych produkcja wzrosła o 2,1 proc. m/m, wyrównując spadki z poprzedniego miesiąca" - podkreśla Pekao.

Jakkolwiek sam grudzień wygląda fenomenalnie, te dane muszą być umieszczone w kontekście, który powinien nieco tonować entuzjazm, zastrzeżono. Po pierwsze, produkcja przemysłowa w ostatnich miesiącach wykazywała nadzwyczaj dużą zmienność - po świetnym wrześniu przyszły relatywnie słabe miesiące. Grudzień może być postrzegany albo jako powrót do trendu, albo jako odreagowanie słabości października i listopada. Po drugie, grudzień jest dość specyficznym miesiącem - wpływ rozmieszczenia świąt w końcówce miesiąca bywa nieprzewidywalny i czasem nieintuicyjny. W grudniu 2025 r. bardzo łatwo było o długą przerwę świąteczną i nie wydaje się, aby ten czynnik wpłynął negatywnie na wielkość produkcji. Wreszcie, wystrzały produkcji z drugiej połowy roku (wrzesień i grudzień) nie wiązały się ze znaczącą poprawą sentymentu w kraju lub za granicą. Tym niemniej trend w polskiej produkcji przemysłowej (w europejskiej zresztą już też) pozostaje pozytywny. Bez większej pomyłki można już argumentować, że wszystkie trzy główne źródła popytu (zagraniczny, krajowy konsumpcyjny i krajowy inwestycyjny) działają w tym samym kierunku, czytamy dalej.

Ponadto Pekao spodziewa się, że dynamika inwestycji będzie dwucyfrowa w II połowie tego roku.

Wyniki budownictwa

"W górę zaskoczyły również wyniki budownictwa, którego produkcja urosła w grudniu o 4,5 proc. r/r, wyraźnie powyżej prognoz zakładających stagnację (konsensus) lub skromniejszy wzrost (my - 1,6 proc. r/r). Ze względu na problemy techniczne GUS na tym nasza wiedza o produkcji w momencie sporządzania tego komentarza się kończy. Dane publikowane na tym etapie przez GUS są i tak za mało szczegółowe, żeby dało się określić, jakie segmenty budownictwa i jakie rodzaje inwestycji odbiły w końcówce roku, ale dość niemrawe odbicie aktywności budowlanej w segmencie mieszkaniowym (w przeciwieństwie do aktywności papierkowej - pozwoleń na budowę) sugeruje, że odpowiadają za to szeroko pojęte inwestycje infrastrukturalne. Dobrym wynikom budownictwa w grudniu sprzyjał również brak zaburzeń pogodowych - pod tym względem styczeń będzie już dużo, dużo gorszy i należy spodziewać się przesunięcia tegorocznego startu prac budowlanych o kilka tygodni z uwagi na zalegającą przez cały miesiąc na dużej części kraju pokrywę śnieżną. Tym niemniej rok 2026 zapowiada się jako rok inwestycyjnego przyspieszenia i nadrabiania zaległości. Spodziewamy się, że dynamika inwestycji będzie dwucyfrowa w II połowie tego roku" - zakończono w komentarzu.