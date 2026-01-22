Notowania na Wall Street

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,21 proc. i wyniósł 49.077,23 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,16 proc. i wyniósł 6.875,62 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,18 proc. do 23.224,82 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 2,00 proc. do 2.698,08 pkt.

Indeks VIX spada o 15,88 proc. do 16,90 pkt.

Porozumienie ws. Grenlandii

Akcje zaczęły rosnąć po tym, jak prezydent powiedział podczas Światowego Forum Ekonomicznego, że nie użyje siły, aby przejąć Grenlandię. Potem przybrały na sile po wypowiedziach Trumpa o osiągnięciu porozumienia.

„W oparciu o bardzo produktywne spotkanie, które odbyłem z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte, stworzyliśmy ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a w zasadzie całego regionu Arktyki” – napisał Trump w Truth Social.

Owodłanie ceł na Europę

„W oparciu o to porozumienie nie będę nakładać ceł, które miały wejść w życie 1 lutego” - dodał.

Prezydent Donald Trump uchylił się w środę w Davos od odpowiedzi na pytanie, czy według ogłoszonego przez siebie porozumienia w sprawie Grenlandii USA obejmą własność nad wyspą. Zaznaczył jednak, że USA otrzymają wszystko, czego chciały i że będzie to „długoterminowa” umowa.

Trump ogłosił podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, że nowe porozumienie w sprawie Grenlandii „zadowoli wszystkich” i „da (Ameryce) wszystko, czego chce”.

Dopytywany, czy oznacza to również objęcie własności nad wyspą, Trump zrobił kilkusekundową pauzę, po czym odparł:

"To długoterminowa umowa. To ostateczna długoterminowa umowa i myślę, że stawia wszystkich w bardzo dobrej pozycji, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i minerały i wszystko inne" - powiedział.

Dodał, że umowa będzie trwać „wiecznie”.

Rynki reagują na słowa Trumpa

Podejście „Sprzedawaj Amerykę”, które we wtorek uderzyło w rynki finansowe, odwróciło się w środę. Cena 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła, a ich rentowność spadła po wstrzymaniu ceł przez Trumpa.

„Ostatecznie administracja generalnie dostrzega negatywny wpływ na rynek. Myślę, że rynek w pewnym sensie opiera się na przekonaniu, że jeśli za bardzo naciskają na groźby taryfowe i tym podobne, to zaczną się wycofywać” – powiedział Tom Garretson, starszy strateg ds. portfela w RBC Wealth Management, przed wstrzymaniem ceł przez Trumpa.

Giełda nie traktuje już poważnie Trumpa

„Prezydent Trump jest tak nieprzewidywalny i tak szybko zmienia kierunek. Giełda nie zakłada już, że jego deklaracje zostaną wcielone w życie” – powiedział Jed Ellerbroek, zarządzający portfelem w Argent Capital Management, w rozmowie z CNBC.

„Spór z Europą o Grenlandię doprowadziłby do spadku giełdy znacznie większego niż wczorajsze 2 proc., gdyby inwestorzy rzeczywiście uwierzyli, że to poważny konflikt geopolityczny” - dodał.

Akcje spółek technologicznych, takich jak Nvidia i AMD, przewodziły w środę wzrostom na rynku.

Nawet po tym, jak Trump oświadczył, że nie będzie działań wojennych w sprawie Grenlandii, napięcie było wysokie z powodu groźby wprowadzenia ceł.

Europejczycy zawiesili umowę handlową UE z USA

Wcześniej w środę europejscy parlamentarzyści zawiesili umowę handlową Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, zawartą w lipcu, w obliczu trwających napięć związanych z ceł w sprawie Grenlandii. Trump ogłosił w weekend, że towary ośmiu państw członkowskich NATO będą objęte 10-procentowymi cłami od 1 lutego – które następnie wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca – do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii.

„Jeśli to rozwiązanie zostanie wdrożone, będzie to wspaniałe rozwiązanie dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich państw NATO” – dodał Trump w swoim wpisie na portalu Truth Social.

Dane makro

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w grudniu spadła o 9,3 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów spadnie o 0,3 proc. mdm. Miesiąc wcześniej liczba podpisanych umów na sprzedaż domów (pending home sales) wzrosła o 3,3 proc. mdm.

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 14,1 proc. w tygodniu zakończonym 16 stycznia - podało Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Poprzednio indeks wzrósł o 28,5 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty zwyżkują o 0,56 proc. do 60,70 za baryłkę, a marcowe futures na Brent rosną o 0,59 proc. do 65,31 USD/b.