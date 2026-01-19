Prognozy MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w 2026 r. o 0,4 pkt. proc. do 3,5 proc., a na 2027 r. obniżył o 0,2 pkt. proc. do 2,7 proc.

„Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2026 r. o 0,4 pkt proc. – to jedna z najwyższych dokonanych dziś rewizji. Polska gospodarka ma rosnąć zdaniem analityków MFW szybciej niż światowa i najszybciej wśród dużych krajów UE” - napisał Domański w poniedziałek na platformie X.

KPO napędza polskie wzrost gospodarczy

Natomiast minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że wzrost PKB Polski jest „w dużej mierze dzięki KPO - czyli rozwojowym inwestycjom, które są jednym z kluczowych motorów naszego wzrostu”. We wpisie na X poinformowała, że podpisano do tej pory umowy na 173 mld zł. „To milion inwestycji w całej Polsce od ocieplenia domów i szkół, przez budowę żłobków i sieci wodkan (wodno-kanalizacyjnych- PAP), po linie kolejowej i elektrownie wiatrowe na Bałtyku. Prawie 40 miliardów już wypłacone. Kolejne 120 mld zł zainwestujemy w tym roku” - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Polski Krajowy Plan Odbudowy

Polski Krajowy Plan Odbudowy składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj z tego programu ma uzyskać łącznie ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.