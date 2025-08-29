Jak wynika z komunikatu spółki Autostrada Wielkopolska SA zmiana stawek opłat dotyczy trzech odcinków na 150 kilometrowej trasie autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem.

Nowe stawki opłat na autostradzie A2

Spółka zarządzająca drogą ogłosiła, że nowe stawki będą obowiązywać od 11 września od godz. 6 rano. Od tego dnia za przejazd każdym z trzech 50 kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem kierowcy będą musieli zapłacić:

19 PLN – Kat. 6 ( motocykle ) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1, 37 PLN – Kat. 1 (p ojazdy osobowe o dwóch osiach ),

), 63 PLN – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami), 96 PLN – Kat. 3 ( pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami), 146 PLN – Kat. 4 ( pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami ),

), 370 PLN – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Spółka poinformowała, że „kwotowo ceny za przejazd 150 km odcinka autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wzrosną, w zależności od kategorii pojazdu, o 2, 6, 8, 16, 20 groszy na 1 km. Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian”.

W komunikacie zaznaczono, że przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żaden sposób dotowany przez stronę publiczną. Dodatkowo, podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, co oznacza, że ta część pobieranej opłaty zasila budżet państwa.

Bonifikaty dla motocykli

„Spółka utrzymuje 50-procentową bonifikatę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla pojazdów osobowych” – podała spółka w komunikacie.

Rosnące koszty utrzymania

Zmianę stawek opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl–Konin tłumaczy m.in. rosnącymi kosztami utrzymania i inwestycjami. Spółka zarządzająca tym fragmentem trasy wskazuje, że w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły wydatki związane z remontem nawierzchni, modernizacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą zadłużenia inwestycyjnego.

„Równocześnie realizowane są kluczowe projekty, m.in. budowa 3 pasów ruchu dla każdego kierunku na 10 km odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód czy modernizacja węzłów Poznań Wschód, Poznań Krzesiny oraz Poznań Luboń. To kolejna duża inwestycja, finansowana wyłącznie ze środków prywatnych koncesjonariusza, której koszt, łącznie z rozbudową 16 km A2 między węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny, wyniesie ponad 350 mln zł” - informuje spółka.

Wskazano też, że spółka równolegle ponosi koszty wdrożenia i utrzymania na odcinku między Poznaniem a Koninem elektronicznego systemu poboru opłat (videotolling) i przygotowań do kolejnych wdrożeń nowych technologii poboru opłat. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na skalę wydatków – jak zaznaczono - są obowiązki inwestycyjne i odtworzeniowe, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury autostradowej w postaci napraw i remontów. Podano, że w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku koszty utrzymania bieżącego wzrosły o ponad 9,5 proc. rdr.

Druga podwyżka w tym roku

Zmiany stawek opłat za przejazd autostradą A2 Nowy Tomyśl – Konin to już druga podwyżka cen w tym roku. Poprzednio Autostrada Wielkopolska podniosła opłaty w marcu. Od tego czasu za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady użytkownicy aut osobowych płacą 36 zł – o 2 zł więcej niż wcześniej. Poprzednia podwyżka cen, również o 2 zł, miała miejsce we wrześniu 2024 r.

Stawka za przejazd aut osobowych z przyczepami oraz busów wynosi 60 zł zamiast 55 zł, a 92 zł to opłata dla pojazdów samochodowych o trzech osiach. Kierowcy co najmniej trzyosiowych ciężarówek z przyczepami płacą 138 zł, a pojazdy ponadnormatywne – 360 zł.

GDDKiA krytykuje podwyżki

Już w połowie sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skrytykowała planowane na wrzesień podwyżki. W stanowisku, które zostało przekazane spółce w odpowiedzi na informację o planowanej podwyżce, GDDKiA podkreśliła, że nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek opłat za przejazd.

Według Dyrekcji jednym z możliwych efektów planowanego podwyższenia opłat jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców, np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych.

„Stoi to w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Omijanie autostrad przez część kierujących wiąże się również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości” – podkreśliła GDDKiA w komunikacie prasowym.