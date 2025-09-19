GDDKiA uzyskała pozwolenie na budowę kolejnego odcinka S8 na południe od Wrocławia. Wojewoda Dolnośląska wydała pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinku pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski. To trzeci z siedmiu odcinków S8 na południe od Wrocławia, dla którego GDDKiA uzyskała taką decyzję. Łącznie na trasie pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem w realizacji jest już pięć z nich o łącznej długości ok. 55 km.

S8 Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski

Najnowsza decyzja Wojewody Dolnego Śląska dotyczy odcinka S8 od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski o długości 13,8 km. Inwestycje realizuje firma PORR za kwotę 401,1 mln zł.

Nowy odcinek trasy zostanie poprowadzony nowym śladem przez tereny gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski, po zachodniej stronie istniejącej DK8. Plany inwestycji przewidują budowę węzła Jordanów Śląski, który będzie połączeniem z obecną DK8 oraz drogami lokalnymi.

Poza węzłem powstaną też liczne obiekty inżynieryjne: pięć mostów pełniących również funkcję przejścia dla zwierząt, dziesięć wiaduktów, z których siedem będzie nad nową S8, a trzy w ciągu drogi ekspresowej, oraz trzy przepusty pełniące również funkcję przejść dla zwierząt.

Procedury odszkodowawcze

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcia prac w terenie, ale jest też rozpoczęciem procesu odszkodowawczego dla właścicieli za przejmowane pod budowę nieruchomości. Właściciele nieruchomości otrzymają od GDDKiA odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Trasa do Czech – stan realizacji

Nowa trasa będzie przedłużeniem kończącej się koło Kobierzyc drogi ekspresowej S8 biegnącej aż do Białegostoku. Budowę fragmentu S8 od Wrocławia do Kłodzka podzielona jest na siedem odcinków, z których pięć jest już w realizacji.

Trzy odcinki pomiędzy Kobierzycami i Łagiewnikami (Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe, Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski i Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód) są w realizacji. Na wszystkie trzy odcinki GDDKiA otrzymała już decyzje ZRID. Umowy na ich realizację zostały podpisane w grudniu 2023 r.

Dla 9,3 kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza, trwa postępowanie przetargowe, które w planach inwestora ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

W styczniu br. GDDKiA podpisała umowę z firmą Mostostal Warszawa na realizację odcinka pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami. Odcinek o długości 7,9 km będzie kosztował blisko 306 mln zł.

Natomiast dla prawie 14-kilometrowego odcinka pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi i Bardem, umowa została podpisana w czerwcu 2024 r. Wykonawcą tego fragmentu trasy jest Grupa Mirbud. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w kwietniu tego roku. Inwestor planuje go uzyskać w IV kw. 2025 r.

Dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem i Kłodzkiem ogłoszony został przetarg na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ).