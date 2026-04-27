ZUS ostrzega przed oszustwem. Fałszywi pracownicy dzwonią do seniorów i obiecują podwyższenie świadczeń

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 10:34
Rośnie skala oszustw „na pracownika ZUS”. Oszuści dzwonią do starszych osób oferując im przystąpienie do „programu emerytalnego”, co ma skutkować zwiększeniem świadczenia. Zamiast zyskać wyższą emeryturę można stracić niemałe pieniądze.

Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Senior odebrał telefon od osoby podszywającej się pod pracownika ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do „programu emerytalnego” i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł.

Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą być wykorzystane na ich niekorzyść.

ZUS nie obiecuje wyższej emerytury w zamian za opłaty

Elektronicznie lub sms-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na eZUS i wybrali ten sposób kontaktu.

W ostatnich latach widoczne są wzmożone działania grup przestępczych i oszustów wykorzystujących różne kanały komunikacji i narzędzia AI. Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne czy też podszywających się pod osobę, którą zna ktoś, kogo atakują oszuści.

Przykład

Osoby dzwoniące często starają się wymusić na potencjalnych ofiarach decyzje, mówią, że jest mało czasu, grożą utratą pieniędzy itp. To powinno wzbudzić dodatkową czujność.

Jeśli ktoś, kto odbiera taki telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Źródło: ZUS
