Funkcjonariusze z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie dawnej stadniny koni w województwie śląskim, gdzie według ustaleń miało funkcjonować nielegalne laboratorium. W pomieszczeniach gospodarczych zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 40 i 53 lat, którzy byli w trakcie wytwarzania narkotyków.

Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 44 kilogramy narkotyku Alfa PVP. Znaleziono także tysiące litrów różnego rodzaju substancji stanowiących półprodukty i prekursory niezbędne do produkcji tego środka odurzającego.

KAS i SG zabezpieczyły ponad 60 kg haszyszu
KAS i SG zabezpieczyły ponad 60 kg haszyszu

Zobacz również

Zabezpieczona substancja to tak zwany narkotyk zombie

Alfa-PVP to silnie uzależniająca substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych katynonów, potocznie określana jako „narkotyk zombie”. Jej zażywanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najczęściej występuje w formie białego lub brązowego proszku lub kryształów.

Narkotyk ten może powodować skrajne pobudzenie, agresję, zaburzenia psychiczne, w tym stany paranoidalne i halucynacje, a także prowadzić do niewydolności układu krążenia i zgonu - ostrzega CBŚP.

Długotrwałe używanie Alfa-PVP skutkuje silnym uzależnieniem oraz trwałymi zmianami w funkcjonowaniu układu nerwowego. Ze względu na ryzyko, jakie niesie, substancja ta jest uznawana za jedną z najbardziej niebezpiecznych na rynku nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy).

Ślubowanie sędziów TK. Wiceszef MSWiA nie wyklucza działań prewencyjnych policji
Ślubowanie sędziów TK. Wiceszef MSWiA nie wyklucza działań prewencyjnych policji

Zobacz również

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Jak czytamy, zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie. Tam prokurator przedstawił im zarzuty posiadania oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podczas sprawdzeń w policyjnych systemach okazało się również, że 53-latek był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo.

Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej prowadzą obecnie dalsze czynności, które mają ustalić źródło pochodzenia zabezpieczonych prekursorów oraz docelowy kierunek dystrybucji wytworzonych narkotyków.