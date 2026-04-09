Funkcjonariusze z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie dawnej stadniny koni w województwie śląskim, gdzie według ustaleń miało funkcjonować nielegalne laboratorium. W pomieszczeniach gospodarczych zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 40 i 53 lat, którzy byli w trakcie wytwarzania narkotyków.

Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 44 kilogramy narkotyku Alfa PVP. Znaleziono także tysiące litrów różnego rodzaju substancji stanowiących półprodukty i prekursory niezbędne do produkcji tego środka odurzającego.

Zabezpieczona substancja to tak zwany narkotyk zombie

Alfa-PVP to silnie uzależniająca substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych katynonów, potocznie określana jako „narkotyk zombie”. Jej zażywanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najczęściej występuje w formie białego lub brązowego proszku lub kryształów.

Narkotyk ten może powodować skrajne pobudzenie, agresję, zaburzenia psychiczne, w tym stany paranoidalne i halucynacje, a także prowadzić do niewydolności układu krążenia i zgonu - ostrzega CBŚP.

Długotrwałe używanie Alfa-PVP skutkuje silnym uzależnieniem oraz trwałymi zmianami w funkcjonowaniu układu nerwowego. Ze względu na ryzyko, jakie niesie, substancja ta jest uznawana za jedną z najbardziej niebezpiecznych na rynku nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy).

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Jak czytamy, zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie. Tam prokurator przedstawił im zarzuty posiadania oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podczas sprawdzeń w policyjnych systemach okazało się również, że 53-latek był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo.

Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej prowadzą obecnie dalsze czynności, które mają ustalić źródło pochodzenia zabezpieczonych prekursorów oraz docelowy kierunek dystrybucji wytworzonych narkotyków.