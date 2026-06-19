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Stypendia powiązane z płacą minimalną i nowe zasady dla stołówek. Ministerstwo nauki planuje zmiany dla studentów

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:30
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Stypendia powiązane z płacą minimalną i nowe zasady dla stołówek. Ministerstwo nauki planuje zmiany dla studentów/Shutterstock
Stypendia uzależnione od płacy minimalnej, nowe podejście do akademickich stołówek i wzmocnienie roli studentów na uczelniach - to główne kierunki zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Nauki. Resort chce nie tylko poprawić sytuację finansową studentów, ale też zwiększyć ich wpływ na funkcjonowanie szkół wyższych.

Akademicka gastronomia i zmiany w systemie stołówek

Ministerstwo Nauki pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi akademickiej gastronomii i wsparcia socjalnego studentów. Jednym z kluczowych działań ma być opracowanie modelu funkcjonowania stołówek, który mogłyby wdrażać uczelnie w całym kraju.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powstaje program, którego celem jest stworzenie kompleksowego i opłacalnego modelu prowadzenia stołówek akademickich. Ma on ułatwić uczelniom organizację takich miejsc, choć jego pełne wdrożenie planowane jest w perspektywie kilku lat.

Równolegle na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowane są badania dotyczące potrzeb żywieniowych studentów i funkcjonowania akademickiej gastronomii w Polsce.

Stołówki jako element relacji na uczelni

Zdaniem resortu temat stołówek wykracza poza kwestie jedzenia i infrastruktury. To również element szerszej dyskusji o relacji między studentami a uczelniami oraz o ich realnym wpływie na życie akademickie.

W tle pojawia się również refleksja nad przemianami po 1989 roku, które doprowadziły do większej komercjalizacji szkolnictwa wyższego. W tym kontekście stołówki są traktowane jako jeden z symboli podejścia do edukacji i jej społecznej roli.

Modele funkcjonowania stołówek na uczelniach

Obowiązujące przepisy pozwalają uczelniom prowadzić własne stołówki, jednak nie jest to ich obowiązek. Mogą one również korzystać z modeli zewnętrznych operatorów, czyli tzw. ajencji.

W praktyce wiele uczelni zrezygnowało z własnych stołówek na rzecz firm zewnętrznych, wskazując na kwestie organizacyjne i logistyczne, szczególnie w przypadku rozproszonych kampusów.

Resort nauki zachęca jednak do stosowania klauzul społecznych w przetargach. Mają one promować firmy oferujące stabilne zatrudnienie, współpracujące z lokalnymi dostawcami i dbające o warunki pracy.

Zmiany w systemie stypendialnym

Ministerstwo zapowiada również reformy dotyczące wsparcia finansowego studentów. W 2024 roku podniesiono próg dochodowy uprawniający do stypendium socjalnego.

W przygotowywanej nowelizacji ustawy próg ma zostać powiązany z płacą minimalną i wynosić 50% jej wartości. Dzięki temu będzie on automatycznie aktualizowany wraz ze zmianami wynagrodzeń.

Planowane zmiany obejmują również:

  • podniesienie progu dla studentów samodzielnych finansowo,
  • wydłużenie okresu pobierania świadczeń socjalnych i zapomóg,
  • zwiększenie dostępności wsparcia socjalnego.

Samorządność i rola studentów

Resort podkreśla, że studenci powinni być traktowani jako pełnoprawni członkowie wspólnoty akademickiej. Ich głos ma być uwzględniany w procesach decyzyjnych uczelni.

W planach jest większe wsparcie dla organizacji studenckich oraz kół naukowych, które mają odgrywać istotną rolę w rozwoju akademickim i naukowym.

Władze ministerstwa wskazują również na znaczenie samorządności studenckiej jako elementu budowania silniejszej społeczności akademickiej.

Uczelnia przyjazna studentom

Według resortu rankingi uczelni nie oddają w pełni ich społecznej roli. Oprócz wyników naukowych i dydaktycznych istotne jest także to, jak uczelnie wspierają studentów w codziennym funkcjonowaniu.

Nowe podejście ma premiować szkoły wyższe, które uwzględniają potrzeby różnych grup studentów, w tym osób neuroróżnorodnych, wymagających wsparcia psychologicznego czy socjalnego.

Celem jest nie tylko przygotowanie do rynku pracy, ale także rozwijanie kompetencji społecznych, organizacyjnych i obywatelskich.

FAQ

Czy stypendium socjalne będzie powiązane z płacą minimalną?

Tak. Próg ma wynosić 50% minimalnego wynagrodzenia i rosnąć wraz z jego zmianami.

Czy uczelnie będą musiały prowadzić stołówki?

Nie. Prowadzenie stołówek pozostaje dobrowolne.

Czym są klauzule społeczne w przetargach?

To zasady preferujące firmy dbające o warunki pracy i lokalnych dostawców.

Czy wszystkie uczelnie mają stołówki?

Nie. Część uczelni je prowadzi, ale wiele korzysta z operatorów zewnętrznych.

Czy zmiany obejmą tylko stypendia socjalne?

Nie. Dotyczą także progów dla studentów samodzielnych i okresu wypłat świadczeń.

Czy studenci zyskają większy wpływ na uczelnie?

Tak. Wzmocniona ma zostać samorządność i udział studentów w decyzjach.

Po co są te zmiany?

Aby poprawić sytuację materialną studentów i zwiększyć ich realny wpływ na uczelnie.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: studiastypendiaMNiSWstołówka
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