Już w połowie czerwca szkoły zaczynają świecić pustkami, uczniowie opuszczają lekcje i zaczynają wakacje wcześniej. Ten trend jest coraz bardziej widoczny: wystawione oceny końcowe i fakt, że wycieczki w czerwcu są zwykle tańsze niż w lipcu i w sierpniu sprawiają, że rodzice decydują się na wcześniejszy wyjazd.

MEN wprawdzie dostrzega problem, jednak resort edukacji wycofał się z planów zaostrzenia przepisów dot. frekwencji w szkołach. Wystarczy, że uczeń pojawi się na połowie zajęć dydaktycznych (pod warunkiem uzyskania liczby ocen cząstkowych, pozwalających na wystawienie ocen końcowych), by otrzymał promocję do następnej klasy.

W czerwcu oceny są już w praktyce ustalone, ósmoklasiści mają za sobą egzaminy, a uczniowie i rodzice myślą już o wakacjach. Trudno wygrać z tym trendem, zwłaszcza że wcześniejsze wyjazdy często są znacznie tańsze niż te organizowane w sezonie

- mówił w rozmowie z Gazetą Prawną Robert Górniak, nauczyciel, wicedyrektor szkoły i założyciel serwisu "Dealerzy Wiedzy".

Co z nieobecnością na zakończeniu roku szkolnego? Czy szkoła może wydać świadectwo wcześniej?

Czy uczeń musi być obecny na rozdaniu świadectw?

Uroczyste zakończenie roku szkolnego to tradycja, nieobecność na rozdaniu świadectw nie niesie za sobą żadnych konsekwencji dla ucznia, który nie pojawi się na zakończeniu. Z reguły również nieobecność w ostatnim tygodniu nauki szkolnej nie ma negatywnych następstw.

To oznacza, że uczeń nie musi przychodzić na rozdanie świadectw - nie ma takiego ustawowego obowiązku. W przypadku nieobecności szkoła musi wydać uczniowi świadectwo w innym, późniejszym terminie.

Czy świadectwo szkolne można odebrać przed zakończeniem roku szkolnego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, "jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych" (brzmi § 20 ust. 1 rozporządzenia MEiN). Świadectwo szkolne nie powinno zatem zostać wydane wcześniej niż 26 czerwca 2026 r. Również w szkołach, w których uroczyste zakończenie klas 3. i 8. szkoły podstawowej zaplanowano w innym terminie.

Przykład Zaplanowana nieobecność ucznia na rozdaniu świadectw (np. z uwagi na wyjazd wakacyjny) nie jest okolicznością, która powinna usprawiedliwiać wcześniejsze wydanie świadectwa szkolnego. Uczeń będzie mógł odebrać je po powrocie, również w czasie wakacji.

Ile czasu na odbiór świadectwa szkolnego ma uczeń?

Uczniowie, którzy swoich świadectw nie odbiorą w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego, będą mogli zrobić to w dowolnym terminie pracy sekretariatu w czasie wakacji. Z reguły administracja szkoły w wakacje działa krócej, jednak to właśnie do sekretariatu przekazywane są nieodebrane przez uczniów świadectwa.

Nie ma określonego terminu, a którym uczeń musi odebrać świadectwo. Jako dokument urzędowy jest ono traktowane jak druk ścisłego zarachowania, w archiwum może być przechowywane nawet przez kilkadziesiąt lat. Nieodebrane świadectwo szkolne nie traci ważności, część uczniów odbiera je dopiero we wrześniu, po wakacjach.

Ważne Uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej powinni odebrać świadectwa odpowiednio wcześnie, są one wymagane w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Ci, którzy mogli być nieklasyfikowani (o czym nie wiedzą, ponieważ nie odebrali świadectwa w dniu rozdania) nie są zwolnieni z ew. egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Czy szkoła może nie wydać świadectwa, gdy uczeń nie rozliczy się z biblioteką?

Część uczniów słyszy, że jeśli nie odda książek wypożyczonych z biblioteki, nie zrobi tzw. obiegówki, nie otrzyma świadectwa. To swego rodzaju "straszak", który nie ma umocowania prawnego. Zgodnie z treścią wspomnianego rozporządzenia "świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o zawodzie i zaświadczenie o przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę i szkołę polską".

Szkoła nie może uzależniać wydania świadectwa od faktu rozliczenia się ze szkolną biblioteką. Nie zmienia tego nawet zapis w szkolnym statucie (ten nie może stać w sprzeczności z treścią rozporządzenia).