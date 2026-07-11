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We wrześniu wypłaty 14. emerytury. Część emerytów dostanie przelew powyżej 4000 zł

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 08:00
pieniądze, banknoty, emerytura, dłonie
Ponad 4000 zł dla emerytów we wrześniu 2026 r./Shutterstock
Już wiadomo, że we wrześniu na konta emerytów i rencistów trafi dodatkowe roczne świadczenie: 14. emerytura. Ponad 40 proc. emerytów i rencistów pobiera świadczenia niższe niż 2900 zł brutto, zatem "czternastka" zostanie im wypłacona w pełnej kwocie: 1978,49 zł brutto.

Co drugi emeryt i rencista w Polsce może liczyć na wypłatę 14. emerytury w pełnej wysokości: 1978,49 zł brutto. Jak wynika z danych opublikowanych w 2025 roku przez ZUS, blisko połowa seniorów otrzymuje świadczenia nieprzekraczające 2900 zł brutto. Właśnie ten limit jest kluczowy dla wysokości "czternastki".

Już wiadomo, że dodatkowe 14. emerytury na kontach uprawnionych pojawią się we wrześniu. W wielu przypadkach przelewy będą przekraczać 4000 zł. Jak to możliwe?

Ponad 4000 zł na kontach emerytów już we wrześniu

Najwięcej seniorów otrzymuje świadczenia w przedziale 3000 - 3400 zł miesięcznie, 44 proc. kobiet nie otrzymuje więcej niż 3200 zł brutto. Zdecydowana większość emerytów otrzymujących świadczenia w tej wysokości może liczyć na pełną 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu w terminie wypłaty świadczenia podstawowego.

Ile dokładnie ZUS, KRUS lub zakłady emerytalne służb mundurowych wypłacą seniorom? Tym, których świadczenia nie przekraczają kwoty 2900 zł brutto należy się "czternastka" w pełnej wysokości, czyli 1978,49 zł brutto. Netto oznacza to około 1625 zł.

Przykład

Emeryci, którzy otrzymują świadczenie w wysokości 2900 zł brutto (netto ok. 2580 zł) mogą więc we wrześniu spodziewać się przelewu powyżej 4000 zł.

Podobną kwotę na kontach zobaczą również emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości od 2800 zł brutto do 4800 zł brutto. Tu, z zachowaniem zasady "złotówka za złotówkę" kwota 14. emerytury zostanie obniżona, jednak w połączeniu z wyższym świadczeniem, również przelewy przekroczą kwotę 4 tys. zł.

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Warto przy tym pamiętać, że 14. emerytura jest pomniejszana o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Jeśli jednak dochody seniora nie przekroczą kwoty 30 tys. zł. rocznie, moze on liczyć na zwrot podatku.

Kto nie otrzyma czternastej emerytury? Tysiące seniorów bez dodatkowego świadczenia

Choć zdecydowana większość seniorów otrzyma 14. emeryturę (nawet, jeśli nie w pełnej kwocie), inni nie dostaną dodatkowego rocznego świadczenia. To przede wszystkim osoby z emeryturą lub rentą przekraczającą ustalony limit. W 2026 r. po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" świadczenie nie przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta przekracza 4 828,49 zł brutto. Powyżej tej kwoty wyliczona 14. emerytura byłaby już niższa niż ustawowe minimum 50 zł brutto, dlatego ZUS jej nie wypłaci.

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"Czternastki" nie otrzymają również osoby, których podstawowe świadczenie jest zawieszone w dniu wskazanym w rozporządzeniu (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania przez wcześniejszych emerytów lub rencistów) i te, które nie mają prawa do świadczenia w dniu ustalenia prawa do 14. emerytury.

Przepisami o 14. emeryturze nie są również objęci sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie należą oni do grupy emerytów. Na "czternastkę" nie mogą również liczyć osoby pobierające wyłącznie tzw. emeryturę olimpijską.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSemerytury14. emeryturatwoje finanse
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