Czy pierwsza dama powinna otrzymywać wynagrodzenie? Polacy zabrali głos

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:56
Czy pierwsza dama powinna otrzymywac wynagrodzenie? Polacy zabrali głos
Czy pierwsza dama powinna otrzymywac wynagrodzenie? Polacy zabrali głos/ShutterStock
51 proc. ankietowanych jest przeciwnych, by pierwsza dama otrzymywała stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji reprezentacyjnych, 49 proc. popiera takie rozwiązanie - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, którego wyniki opublikował w czwartek "Super Express".

Pierwsza dama nie ma wynagrodzenia

Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster opublikowanego w czwartek przez „Super Express”, 51 proc. ankietowanych sprzeciwia się przyznaniu pierwszej damie stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji reprezentacyjnych, podczas gdy 49 proc. popiera takie rozwiązanie.

Redakcja przypomina, że zwyczajowo prezydentowa, pełniąc swoją rolę, rezygnuje z pracy zawodowej, a będąc żoną prezydenta, nie ma wynagrodzenia. Prezydencka małżonka, jak zauważa "SE", nie tylko towarzyszy mężowi w ważnych wydarzeniach, ale też bierze udział w wizytach krajowych, zagranicznych, wraz z nim przyjmuje delegacje. Oprócz tego ma szereg własnych zadań i aktywności.

Polacy podzieleni

Ankietowanym zadano pytanie, czy pierwsza dama powinna otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji reprezentacyjnych, 51 proc. badanych odpowiedziało "nie", zaś 49 proc. "tak".

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 2 i 3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych Polaków.

Źródło: Super Express
oprac. Kamil Nowak
Powiązane
Ruszają kontrole na posesjach. Nawet 5 tys. zł kary za brak umowy
5 tys. zł kary za brak umowy. Ruszają masowe kontrole na posesjach
Posiedzenie Sejmu RP 13 marca 2026 r.
Najnowszy sondaż: pięć partii w Sejmie, na czele Koalicja Obywatelska
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro zostanie wydany Polsce? Oto czego oczekują Polacy
Zobacz
||
Kto nie złoży tego wniosku w terminie, straci dopłaty. Czasu coraz mniej
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, straci dopłaty 2026. Czasu jest coraz mniej. Gdzie złożyć wniosek?
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
