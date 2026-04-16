Trudno uwierzyć, ale będzie taniej. Zatankuj w piątek. Znamy nowe ceny benzyny na 17 kwietnia

Nowe maksymalne ceny paliw w piątek 17 kwietnia

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem Ministra Energii w piątek 17 kwietnia maksymalne ceny paliw wyniosą:

litr benzyny 95 - 6,04 zł

litr benzyny 98 - 6,59 zł

litr oleju napędowego - 7,18 zł

Nowe maksymalne ceny paliw w czwartek 16 kwietnia

W czwartek cena za litr benzyny 95 wynosi nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe maksymalne ceny paliw w weekend 18 i 19 kwietnia

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Kiedy rząd publikuje nowe maksymalne ceny paliw?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.