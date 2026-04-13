Obniżona stawka akcyzy do końca kwietnia

Niższa akcyza na benzyny i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia - poinformował resort finansów. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. Koszt tej obniżki dla budżetu to ok. 750 mln zł.

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżona stawka akcyzy miała obowiązywać do 15 kwietnia. Akcyza została obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

„Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie” - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN)

Obniżka akcyzy to element pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Rząd wprowadził te przepisy pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy naftowej w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Pakiet obejmuje również obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc do 8 proc. Wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez Ministra Energii.

Wysokie koszty walki o niskie ceny paliw

Koszt obniżki VAT na paliwa dla budżetu państwa to ok. 930 mln zł, a obniżki akcyzy to ok. 750 mln zł - podano także. Wyliczenia dotyczą obniżek w okresie 30 marca - 30 kwietnia br.

„Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy” - dodano w komunikacie.