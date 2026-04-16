Koszty utrzymania samochodu w 2026 r. mogą znów mocno wzrosnąć, ale czy tylko ze względu na ceny paliwa

W roku 2025 spadek cen paliw w znacznym stopniu zniwelował wzrost cen pozostałych składowych kosztów utrzymania, czyli serwisu i ubezpieczenia. Dzięki czemu utrzymanie samochodu z silnikiem diesla i auta benzynowego było tańsze niż rok wcześniej.

Z analizy Rankomat.pl wynika, że kierowcy diesli płacili średnio 10 737 zł rocznie, a właściciele aut benzynowych 10 589 zł. Odwrotny trend dotyczył aut z LPG — koszt ich utrzymania wzrósł o 2%, do 6 613 zł.

Serwis i ubezpieczenie to główne koszty poza paliwem

Z zestawienia opracowanego przez Rankomat.pl wynika, że serwis auta ogółem podrożał umiarkowanie, wzrosły koszty ubezpieczeń.

Kluczowe jednak pozostaje koszt paliwa

I tak dla przykładu, wybrane usługi w 2025 r. wzrosły mocniej w porównaniu do roku 2024. Według danych ze strony dobrymechanik.pl średni koszt naprawy usterek wzrósł z 796 zł do 819 zł (+2,9 %), a średni koszt wymiany opon – z 194 zł do 196 zł (+1,0 %).

Największą wzrost kosztów odnotowano jednak w przypadku serwisu klimatyzacji: z 577 zł w 2024 r. do 677 zł rok później (+17,3 %). W rezultacie suma kosztów podstawowego rocznego serwisu samochodu wzrosła z 2 160 zł do 2 289 zł, czyli o niemal 6 % .

Ciekawa sytuacja dotyczy kosztu ubezpieczeń. Najwyższe koszty w ubezpieczeniu auta ponoszą wcale nie właściciele modeli najdroższych w naprawach. Kierowcy BMW płacą medianę OC na poziomie około 740 zł, ale średnia naprawa usterki to około 780 zł – mniej niż w przypadku Skody czy Renault, których składki OC należą do najniższych (odpowiednio 656 i 670 zł), ale serwis usterek kosztuje odpowiednio 926 i 897 zł.

Te różnice pokazują, że przy wyborze auta warto brać pod uwagę zarówno składkę OC, jak i potencjalne wydatki warsztatowe.

Całkowite koszty użytkowania samochodu kształtują wydatki na paliwo

Według danych CarVertical statystyczny Polak pokonuje rocznie około 18 608 km samochodem. Przy spalaniu 7 l/100 km oznacza to potrzebę zakupu około 1 303 l paliwa, co w przypadku diesla i benzyny stanowi ponad 70% całego kosztu utrzymania pojazdu.

Sumaryczny rachunek (OC + serwis + paliwo) maleje głównie dzięki spadkom cen paliw.

W 2022 r. kierowcy diesli płacili średnio 12 257 zł, w 2023 r. 11 163 zł, w 2024 r. 11 106 zł, a w 2025 r. już 10 737 zł – spadek o 12 % w trzy lata. Podobny trend dotyczy aut benzynowych (z 11 092 zł do 10 589 zł).

Właściciele pojazdów z instalacją LPG nie odczuwają jednak poprawy: w 2022 r. koszt wynosił 6 698 zł, w 2023 r. spadł do 6 454 zł, ale w 2025 r. wzrósł do 6 613 zł. Różnica między dieslem a LPG zmniejszyła się z 5 559 zł w 2022 r. (+83 %) do 4 124 zł w 2025 r. (+62 %).

- Ceny paliw zazwyczaj wpływają na wzrosty towarów w całej gospodarce. Utrzymanie auta już teraz pochłania niemal 20% zarobków przeciętnego Polaka. Gdy wszystko drożeje, najskuteczniejszą metodą oszczędzania jest porównywanie. Zarówno wybór stacji benzynowych mniejszych koncernów, jak i warsztatów na obrzeżach miast, to dobry sposób na obniżkę kosztów. Również ubezpieczyciele stosują zróżnicowane taryfy dla różnych grup kierowców. Porównywanie ofert OC pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie, do nawet kilku tysięcy w przypadku najbardziej ryzykownych grup kierowców – komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz Rankomat.pl.

Mediana kosztów utrzymania samochodu / Rankomat.pl

Koszty utrzymania auta wzrosły i będą rosły?

Niższe ceny paliw mogą znacząco ograniczać łączne koszty, jednak ich wzrost – spowodowany na przykład konfliktem na Bliskim Wschodzie – natychmiast podwyższy rachunek kierowcy.

Estymacje Rankomat.pl na podstawie danych do kwietnia 2026 r. zakładają, że przy wzroście składki OC o 11 % i kosztów serwisu o 4,35 % (średnia roczna wzrostów z ostatnich 3 lat), łączny koszt utrzymania samochodu w 2026 r. może wzrosnąć.

Prognozowany wzrost: o około 11 % dla diesla (do ok. 11 922 zł), 3 % dla benzyny (ok. 10 925 zł) i 9 % dla LPG (ok. 7 186 zł).