Komisja Europejska ogłosiła, że nowa aplikacja do weryfikacji wieku, zaprojektowana w celu ochrony dzieci w internecie, jest gotowa do wdrożenia. W niedawnym oświadczeniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen potwierdziła, że technologia jest gotowa.

Nasza europejska aplikacja do weryfikacji wieku jest gotowa technicznie i wkrótce będzie dostępna dla obywateli państw członkowskich. Ta aplikacja umożliwi użytkownikom potwierdzenie swojego wieku podczas korzystania z platform online. Tak jak sklepy proszą o dowód osoby kupujące napoje alkoholowe – zaznaczyła.

Jak przypomniała – jeszcze ubiegłej jesieni zobowiązała się do zapewnienia większego bezpieczeństwa w sieci dla najmłodszych.

Wiemy, że technologia cyfrowa daje dzieciom niesamowite możliwości. Mogą uczyć się szybciej dzięki interaktywnym narzędziom, pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną. Mogą uzyskać dostęp do bogactwa wiedzy i odkrywać świat daleko poza murami szkoły. Technologie te mogą również pomóc im rozwinąć cenne umiejętności życiowe. Jesteśmy jednak świadomi, że te korzyści wiążą się z ryzykiem – podkreśliła.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie wyzwaniem na lata

Rzeczywistość jest jednak niepokojąca. Według unijnych danych co szóste dziecko pada ofiarą cyberprzemocy, a jedno na ośmioro dzieci znęca się nad rówieśnikiem w sieci. Szefowa KE zwróciła uwagę, że platformy mediów społecznościowych oferują wysoce uzależniające treści. Krótkie filmiki przyciągające uwagę, wysoce spersonalizowany contet przyczynia się do ciągłego przewijania (scrollowania) aplikacji, co tylko podsyca uzależnienie.

Czas, jaki nasze dzieci spędzają przed ekranami, nigdy nie był tak długi. A to czas, którego nie spędzają na placu zabaw z rówieśnikami. Im więcej czasu spędzają w internecie, tym większe prawdopodobieństwo, że będą narażone na szkodliwe i nielegalne treści, a także na grooming przez internetowych drapieżników – wymieniała.

W związku z pojawiającymi się wzywaniami powołany został Specjalny Panel ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Odbyły się już dwa spotkania w jego ramach. Zadaniem panelu jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo najmłodszych – mając na uwadze zarówno głosy rodziców jak i państw członkowskich. Przedstawi on swoje rekomendacje do tego lata.

Naszym obowiązkiem jest chronić nasze dzieci w świecie online, tak jak robimy to w świecie offline. Aby to skutecznie robić, potrzebujemy zharmonizowanego podejścia europejskiego – podkreślała von der Leyen.

Odpowiedzią ma być właśnie opracowana aplikacja do weryfikacji wieku.

Jak działa aplikacja weryfikująca wiek?

Aplikacja ma działać na podobnych zasadach jak ta stworzona podczas pandemii Covid-19, która służyła do potwierdzania posiadania paszportu covidowego (czyli przyjęcia dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi). Po udostępnieniu przez UE aplikacji weryfikującej wiek użytkownicy będą mogli ją pobrać ze sklepu z aplikacjami i zainstalować, okazując dowód tożsamości, np. paszport lub dowód osobisty. Następnie będą mogli użyć tej aplikacji do potwierdzenia, że ukończyli określony wiek, uzyskując dostęp do treści objętych ograniczeniami, bez ujawniania swojej tożsamości.

Aplikacja ma wspierać egzekwowanie unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA), której celem jest skuteczniejsze regulowanie funkcjonowania platform internetowych. Obejmuje to ograniczenie dostępu do treści takich jak pornografia, hazard i usługi związane z alkoholem. Według urzędników unijnych aplikacja będzie działać na każdym urządzeniu – m.in. telefonie, tablecie, komputerze. Oprócz tego, jej kod źródłowy będzie otwarty.

Co ważniejsze, platformy internetowe mogą bez problemu korzystać z naszej aplikacji do weryfikacji wieku. Nie ma więc już wymówek. Europa oferuje darmowe i łatwe w użyciu rozwiązanie, które może chronić nasze dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami – oceniła szefowa KE.

Zaznaczyła, że Unia Europejska nie będzie tolerować firm, które nie szanują praw dzieci i nie zapewniają im wystarczającej ochrony. - Prawa dziecka w Unii Europejskiej są ważniejsze od interesów handlowych – dodała.