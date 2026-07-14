Forsal logo

Wąskie gardło międzynarodowej żeglugi. USA lub Iran mogą nałożyć opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 19:00
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Wąskie gardło międzynarodowej żeglugi. USA lub Iran mogą nałożyć opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz?/Shutterstock
Przez cieśninę Ormuz, wąskie gardło międzynarodowej żeglugi, rocznie przepływa ponad 20 proc, światowego transportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Prezydent USA Donald Trump zapowiada kontrolę cieśniny i wprowadzenie opłat za bezpieczny tranzyt. Jednak czy prawo międzynarodowe pozwala na takie działanie?

Cieśnina Ormuz - wąskie gardło międzynarodowej żeglugi

Kluczowym punktem konfliktu USA-Iran jest cieśnina Ormuz, czyli jeden z najważniejszych strategicznie punktów żeglugowych świata. Przed wybuchem konfliktu w lutym, około jedna piąta światowego transportu ropy naftowej i gazu ziemnego przechodziła przez Ormuz, dostarczając ponad 15 milionów baryłek paliwa na rynki światowe o wartości co najmniej 1,2 miliarda dolarów.

Cieśnina Ormuz to jedyna droga wodna łącząca Zatokę Perską z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim leżącym w północnej części Oceanu Indyjskiego. Tym samym to jedyne morskie wyjście z Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu i Iraku na otwarte wody. Wykorzystują ją tankowce transportujące ropę naftową, skroplony gaz ziemny (LNG) i produkty petrochemiczne. Położona jest na wodach terytorialnych trzech państw – Iranu od północy, a Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich od południa. Łączy wyłączne strefy ekonomiczne państw graniczących z Zatoką Perską i Zatoką Omańską.

Cieśnina ma około 90 mil morskich, czyli 167 km długości, a jej szerokość waha się od około 52 mil morskich (97 km) do 20 mil morskich, czyli 33 km w najwęższym miejscu. Ze względu na mielizny i konieczność bezpiecznego wymijania się tankowców ruch odbywa się w dwóch pasach o szerokości ok. 3 km każdy, oddzielonych pasem buforowym.

Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce

Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz” i chce pobierania opłaty

Po tym jak na kilka miesięcy Iran zamknął i zaminował ten wąski korytarz, a ceny ropy przekroczyły 100 dolarów za baryłkę, ruch przez cieśninę Ormuz został w czerwcu wznowiony. Jednak, wskutek eskalacji na linii USA-Iran, Teheran ponownie zamknął cieśninę.

Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA niezależnie od obecności Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie irańskim statkom lub klientom wpłynięcie na jej teren lub wypłynięcie – napisał w poniedziałek po południu Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA zapewnił, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny w sposób uczciwy i otwarty. Dodał, że proces rozpocznie się natychmiast.

Stany Zjednoczone będą odtąd znane jako „STRAŻNIK CIEŚNINY ORMUZ”, ale w związku z tym, dla UCZCIWOŚCI, otrzymają zwrot, w wysokości 20 proc. od wszystkich przewożonych ładunków, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata – przekazał.

Na wpis amerykańskiego przywódcy zareagował irański minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi, który stwierdził, że Iran na zawsze pozostanie prawowitym strażnikiem cieśniny. Dodał, że plan Trumpa, aby Stany Zjednoczone pobierały 20 proc. opłaty za ładunek przewożony przez cieśninę, jest „zbyt wygórowany”.

Gdyby Stany Zjednoczone wprowadziły opłatę w wysokości 20 proc., mogłoby to generować około 240 milionów dolarów dziennie.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie

Międzynarodowe prawo morskie mówi jasno – nie ma zgody na opłaty

Prawo międzynarodowe publiczne, w skład którego wchodzi prawo morza, dokładnie określa zasady międzynarodowej żeglugi. Najważniejszym aktem w tym zakresie jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona 10 grudnia 1982 w Montego Bay (tzw. Konwencja jamajska lub UNCLOS).

Konwencja w artykułach 34-54 reguluje przepływ cieśninami w zależności od ich położenia. Jak już wcześniej było zauważone, cieśnina Ormuz łączy wyłączne strefy ekonomiczne w Zatoce Perskiej z wyłącznymi strefami ekonomicznymi na Morzu Arabskim, więc spełnia tym samym kryteria artykułu 37 UNCLOS dotyczące stosowania reżimu przejścia tranzytowego.

Przejście tranzytowe polega na korzystaniu z wolności żeglugi i przelotu wyłącznie w celu nieprzerwanego i szybkiego tranzytu przez cieśninę między jedną częścią morza pełnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej a drugą częścią morza pełnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej.

Jednocześnie konwencja pozwala państwu graniczącemu z cieśniną regulować przepływ w obrębie swojego „morza terytorialnego” do 12 mil morskich od swojej granicy, ale zezwala na „nieszkodliwy przepływ”. Przepływ jest nieszkodliwy, jeśli nie zagraża pokojowi, porządkowi i bezpieczeństwu kraju. Przykładem niedozwolonych działań są działania militarne, poważne zanieczyszczenie środowiska, szpiegostwo i połowy. Koncepcja nieszkodliwego przepływu była kluczowa dla sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości z 1949 roku dotyczącej Kanału Korfu, wzdłuż wybrzeży Albanii i Grecji.

Choć ani Iran ani USA nie ratyfikowały UNCLOS, to część ekspertów prawa międzynarodowego wskazuje, że zapisy konwencji, w tym te dotyczące prawa przejścia tranzytowego, stały się zwyczajowym prawem międzynarodowym, które – co do zasady – powinno być przestrzegane przez wszystkie podmioty stosunków międzynarodowych. Jednak także w przypadku uznania za prawo zwyczajowe, pojawia się „ale” w odniesieniu do Iranu. Kraje, które nie ratyfikowały traktatu, mogą argumentować, że nie muszą go przestrzegać, ponieważ uporczywie i konsekwentnie sprzeciwiają się jego zapisom. Iran już takie sprzeciwy zgłaszał.

Kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie. USA gotowe do zadania „niszczycielskiego uderzenia”
Kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie. USA gotowe do zadania „niszczycielskiego uderzenia”

Międzynarodowa Agencja Morska broni wolności żeglugi

Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization, IMO), czyli ONZ-owska agencja zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu, przyjęła uchwałę, w której odkreśliła, że prawo do przepływu tranzytowego przez cieśniny wykorzystywane do żeglugi międzynarodowej nie powinno być zagrożone, utrudniane, odmawiane, utrudniane, ograniczane ani zawieszane.

Rada podkreśliła ponadto, że wszelkie środki podejmowane przez państwa nadbrzeżne w celu regulacji ruchu na kluczowych szlakach żeglugowych powinny być zgodne z przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej wydanymi na mocy Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS).

Podkreśliła, że wszelkie porozumienia między państwami nadbrzeżnymi regionu muszą gwarantować niedyskryminacyjne i nieograniczone prawo tranzytu wszystkim statkom, zgodnie z uznanym na arenie międzynarodowej systemem rozgraniczenia ruchu. Potwierdziła, że przepływ przez Cieśninę powinien być wolny od wszelkich opłat i należności, zgodnie z prawem międzynarodowym.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWąskie gardło międzynarodowej żeglugi. USA lub Iran mogą nałożyć opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz? »
Tematy: USAcieśnina OrmuzbezpieczeństwoIran
Powiązane
Policja, policjant, policjanci, służby, funkcjonariusze
Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji. Jakie dodatki do uposażenia im przysługują?
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – analiza zagrożeń dla granic zewnętrznych UE
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – zagrożenia dla granic zewnętrznych UE
US President Donald Trump signs executive order on vehicle repairs
Co dalej z porozumieniem USA-Iran? Negocjatorzy udają się do Kataru, ale spotkanie cały czas niepewne
Nie przegap
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Wąskie gardło międzynarodowej żeglugi. USA lub Iran mogą nałożyć opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz?
Formularze PIT, pieniądze i komputer
Rok przerwy po maturze. Jak zarobki dziecka w trakcie gap year mogą zrujnować PIT rodziców
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
dom energia termomodernizacja charakterystyka energetyczna ciepło
Rewolucja w „Czystym Powietrzu”. Zobacz, co zmienia się w dotacjach na termomodernizację
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Nowy wiek emerytalny w Polsce
Nowy wiek emerytalny w Polsce. Kobiety będą pracować dłużej? Ekspert nie ma wątpliwości
Polecamy
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
kobieta, praca, laptop
Rynek pracy w II kwartale 2025. Zakończeń było więcej niż nowych zatrudnień [DANE GUS]
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
Polskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością
Polskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
apteka, praca, leki, kobieta, recepta
GUS: Liczba aptek ponownie spadła. W Polsce działa już tylko 11 tys. placówek [DANE GUS]
Kraj
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Świat
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Iran grozi zamknięciem kolejnej cieśniny. Ceny ropy mogą gwałtownie wzrosnąć
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Wąskie gardło międzynarodowej żeglugi. USA lub Iran mogą nałożyć opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz?
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Rafale wystrzliwuje nowy pocisk antydronowy
Francuskie Rafale trafią na Ukrainę. Będą używane, ale za to z tanim pogromcą Shahedów
Mychajło Fedorow
Rzucił wyzwanie układom i generałom. Ważą się losy Mychajło Fedorowa
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj