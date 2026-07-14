Forsal logo

Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 08:05
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział ponowne nałożenie blokady morskiej na Iran i pobieranie opłat za zapewnienie bezpieczeństwa przepływu innym statkom. - Stany Zjednoczone będą odtąd znane jako „STRAŻNIK CIEŚNINY ORMUZ” – ocenił. Jednocześnie Iran przeprowadził kolejne ataki na tankowce.

Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”

Kluczowym punktem konfliktu USA-Iran jest cieśnina Ormuz, czyli jeden z najważniejszych strategicznie punktów żeglugowych świata. Jest kluczowa dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ przepływa przez nią około 20-25 proc. światowego transportu ropy naftowej oraz ok. 20 proc. gazu LNG.

Po tym jak przez miesiąc Iran zamknął i zaminował ten wąski korytarz, a ceny ropy przekroczyły 100 dolarów za baryłkę, ruch przez cieśninę Ormuz został wznowiony. Jednak, wskutek eskalacji na linii USA-Iran, Teheran ponownie zamknął cieśninę.

Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA niezależnie od obecności Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie irańskim statkom lub klientom wpłynięcie na jej teren lub wypłynięcie – napisał w poniedziałek po południu Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA zapewnił, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny w sposób uczciwy i otwarty. Dodał, że proces rozpocznie się natychmiast.

Stany Zjednoczone będą odtąd znane jako „STRAŻNIK CIEŚNINY ORMUZ”, ale w związku z tym, dla UCZCIWOŚCI, otrzymają zwrot, w wysokości 20 proc. od wszystkich przewożonych ładunków, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata – przekazał.

Na wpis amerykańskiego przywódcy zareagował irański minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi, który stwierdził, że Iran na zawsze pozostanie prawowitym strażnikiem cieśniny. Dodał, że plan Trumpa, aby Stany Zjednoczone pobierały 20 proc. opłaty za ładunek przewożony przez cieśninę, jest „zbyt wygórowany”.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie

Siły USA wznowią blokadę morską Iranu

Tak jak zapowiedział Trump, blokada morska Iranu ma rozpocząć się we wtorek o godzinie 22 czasu wschodnioeuropejskiego. - Siły CENTCOM będą egzekwować blokadę statków przepływających do lub z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Wojsko amerykańskie nadal wspiera przepływ ruchu przez wody regionalne dla wszystkich statków, które nie naruszają blokady – przekazały siły USA.

Wznowienie blokady USA wobec Iranu następuje po początkowym jej wdrożeniu od 13 kwietnia do 18 czerwca. Siły CENTCOM przekierowały ponad 140 statków, które przestrzegały zasad, unieruchomiły dziewięć statków, które ich nie przestrzegały i pozwoliły ponad 50 statkom handlowym dostarczającym pomoc humanitarną na przepływ przez blokadę w ciągu dwóch miesięcy – przypomniał CENTCOM.

Siły amerykańskie zwróciły się także do marynarzy o monitorowanie transmisji komunikatów „Notice to Mariners” i kontakt z siłami morskimi USA na kanale 16.

Kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie. USA gotowe do zadania „niszczycielskiego uderzenia”
Kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie. USA gotowe do zadania „niszczycielskiego uderzenia”

Iran ostrzelał tankowce ZEA w cieśninie Ormuz

W nocy z poniedziałku na wtorek Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało, że dwa tankowce pod banderą ZEA zostały zaatakowane przez irańskie pociski manewrujące. Statki Mombasa i Al Bahiyah podczas ataku miały znajdować się na południowym odcinku cieśniny, na wodach terytorialnych Omanu.

Jeden członek załogi, obywatel Indii, zginął, a osiem osób zostało rannych. - Spośród ośmiu rannych, cztery osoby zostały ciężko ranne. Sześciu rannych to obywatele Indii, a dwóch to obywatele Ukrainy – podało ministerstwo.

Ministerstwo Obrony potępia ten bezczelny atak, który stanowi poważne naruszenie i wyraźne złamanie prawa międzynarodowego, zagrażające bezpieczeństwu i stabilności regionu” – głosi oświadczenie resortu obrony ZEA.

Wcześniej Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że dwa „szkodliwe supertankowce” zostały trafione i unieruchomione. W ich ocenie tankowce zignorowały ostrzeżenia, wyłączyły systemy nawigacyjne i próbowały przejechać przez „zaminowaną trasę”.

Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy

Wznowienie ataków przez USA

Chwilę przed ogłoszeniem wznowienia blokady Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało o przeprowadzeniu kolejnej fali ataków na Iran. Ponad 50 000 żołnierzy amerykańskich jest obecnie rozmieszczonych na Bliskim Wschodzie.

Podczas pięciogodzinnej misji siły amerykańskie z powodzeniem zaatakowały cele wojskowe w całym Iranie, w tym w Buszehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa i Bandar Abbas, co jeszcze bardziej osłabiło zdolność Iranu do atakowania żeglugi handlowej – przekazało CENTCOM.

To już kolejna w ciągu ostatnich kilku dni seria ataków USA na Iran. Do tak sporej eskalacji doszło niecały miesiąc po podpisaniu wstępnego porozumienia między dwoma stronami. W odpowiedzi na nie IRGC przeprowadza kolejne ataki na amerykańskie bazy w regionie oraz infrastrukturę sojuszników USA. Zaatakowane zostały obiekty w Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie oraz Jordanii.

Jak podaje Politico, prezydent Donald Trump oficjalnie poinformował w liście z 10 lipca członków Kongresu, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Daje to jego administracji kolejne 60 dni na prowadzenie działań zbrojnych w regionie bez zgody kongresmenów.

Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada

Niepewna przyszłość porozumienia i wznowienie sankcji na irańską ropę

Podczas drugiego dnia szczytu NATO w Ankarze Trump, ocenił, że zawieszenie broni się zakończyło. - Nie chcę mieć z nimi do czynienia. To szumowiny. To chorzy ludzie. Kierują nimi chorzy ludzie. Jeśli o mnie chodzi, to rozmowy z nimi to po prostu strata czasu - mówił.

Prezydent USA stwierdził, że jeśli umowa z Iranem byłaby zawarta, to nie będzie trwała. - Uważam ich za bardzo niehonorowych ludzi – dodał. Również w środę Trump powiedział, że nie sądzi, aby wojna mogła zostać wznowiona. - Cokolwiek się wydarzy, bardzo szybko się skończy i sprawi, że będzie bezpieczniej, także jeśli chodzi o ropę - dodał.

We wtorek wieczorem, jeszcze przed rozpoczęciem amerykańskich uderzeń, Departament Skarbu USA wycofał wcześniej przyznaną licencję zawieszającą sankcje na handel irańską ropą naftową. Jednocześnie dopuścił możliwość kontynuowania zakupu surowca do 17 lipca, pod warunkiem, że należności będą trafiać na specjalne konto kontrolowane przez władze Stanów Zjednoczonych. Po tej informacji ceny ropy wzrosły o ponad 5 proc.

Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni z 17 czerwca. Porozumienie składa się w sumie z 14 punktów.

Główne zasady porozumienia zakładają: natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową. Ponadto strony zgodziły się na rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego.

Negocjatorzy zgodzili się na zniesienie wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu. Znalazł się także zapis, na którym zależało Iranowi - porozumienie mówi też wprost o zobowiązaniu do "zapewnienia integralności terytorialnej i suwerenności Libanu".

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce »
Tematy: USAatakcieśnina Ormuzbezpieczeństwo
Powiązane
Policja, policjant, policjanci, służby, funkcjonariusze
Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji. Jakie dodatki do uposażenia im przysługują?
Konflikt USA–Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Konflikt USA–Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – analiza zagrożeń dla granic zewnętrznych UE
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – zagrożenia dla granic zewnętrznych UE
Nie przegap
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Działo elektromagnetyczne
Europejskie działo elektromagnetyczne już strzela. Przełom w badaniach nad bronią przyszłości
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Ceny ropy znów wystrzeliły. Notowania są najwyższe od miesiąca
Ceny ropy znów wystrzeliły. Notowania są najwyższe od miesiąca
Policja, policjant, policjanci, służby, funkcjonariusze
Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji. Jakie dodatki do uposażenia im przysługują?
Polecamy
apteka, praca, leki, kobieta, recepta
GUS: Liczba aptek ponownie spadła. W Polsce działa już tylko 11 tys. placówek [DANE GUS]
szpital, nfz, zabieg
UODO: Szpital i podmiot przetwarzający z upomnieniami po wycieku danych 224 osób
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
Ukraina
Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
MSZ alarmuje ws. działań Rosji w sieci. Chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
LOT zapłaci miliardy więcej za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
LOT zapłaci miliardy za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Kraj
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
kary, zezwolenie, studnia, trawnik
Zakaz podlewania trawnika wodą ze studni. Nie wolno jej używać do podlewania roślin ani do celów gospodarstwa domowego. Za przekroczenie limitów grozi wysoka kara
szpital, nfz, zabieg
UODO: Szpital i podmiot przetwarzający z upomnieniami po wycieku danych 224 osób
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
MSZ alarmuje ws. działań Rosji w sieci. Chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic
Świat
Mychajło Fedorow
Walczył z korupcją i naraził się generałom. Ważą się losy ukraińskiego ministra obrony
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Trump ogłosił ponowną blokadę Iranu. CENTCOM podał termin rozpoczęcia operacji
Ukraina
Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna
Donald Trump
Donald Trump przywrócił blokadę morską Iranu. Nowe opłaty za przepływ przez cieśninę Ormuz
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj