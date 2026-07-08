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To najpopularniejszy, po mDowodzie, dokument w aplikacji mObywatel. Cyfrową wersję pobrało 7 milionów osób

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 15:17
Aplikacja mObywatel
mPrawo jazdy w aplikacji mObywatel pobrało już 7 milionów kierowców/Shutterstock
Już 7 milionów kierowców korzysta z cyfrowej wersji prawa jazdy. Dokument w aplikacji mObywatel jest w Polsce tak samo ważny jak ten fizyczny, w formie sztywnej plastikowej karty. "To drugi po mDowodzie najpopularniejszy dokument w aplikacji" – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Liczba kierowców, którzy korzystają z mPrawa jazdy w aplikacji mObywatel przekroczyła już 7 milionów. Czy podczas kontroli drogowej konieczne jest okazanie prawa jazdy? Czy cyfrowe dokumenty takie jak mDowód i mPrawo jazdy są tak samo honorowane jak fizyczne dokumenty?

mPrawo jazdy coraz popularniejsze. Czy prowadząc auto trzeba mieć przy sobie dokument?

mPrawo jazdy to honorowana na terenie całej Polski cyfrowa wersja plastikowego dokumentu. Użytkownik może ją wykorzystać w rozmaitych sytuacjach na drodze. mPrawo jazdy przyda się między innymi:

  • przy rutynowej kontroli drogowej,
  • po kolizji,
  • w trakcie zakupu ubezpieczenia,
  • podczas wynajmu pojazdu w wypożyczalni.

Choć na liście dokumentów, które trzeba mieć ze sobą w czasie kontroli drogowej w 2026 roku, od kilku lat nie ma już prawa jazdy, kierowca powinien mieć przy sobie dokument tożsamości (wystarczy ten w aplikacji mObywatel).

Ważne

Warto przy tym pamiętać, że dokumenty w aplikacji mObywatel honorowane są wyłącznie w Polsce - podczas zagranicznych podróży trzeba mieć przy sobie fizyczne dokumenty.

Kierowcy korzystający z mObywatela mają do dyspozycji również inny bardzo popularny dokument: Moje pojazdy. Dzięki niemu każdy właściciel i współwłaściciel pojazdu ma szybki dostęp do numeru rejestracyjnego, numeru VIN, podstawowych informacji o dowodzie rejestracyjnym, jak również do danych polisy OC oraz szczegółów ostatniego badania technicznego. Z dokumentu korzysta 4,5 miliona osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami ponad 9 milionów pojazdów.

To najczęściej zatrzymywane auta do kontroli. Były policjant wymienia pięć marek samochodów
To najczęściej zatrzymywane auta do kontroli. Były policjant wymienia pięć marek samochodów

Opcje w mObywatelu przydatne kierowcom

Kierowca i pojazdy to jedna z największych kategorii usług w mObywatelu. Każde z rozwiązań dostarcza informacji lub możliwości, które ułatwiają życie kierowcom i właścicielom pojazdów.

mStłuczka pozwala uczestnikom kolizji na spisanie oświadczenia i wysłanie go wprost do ubezpieczyciela. Część danych w aplikacji wypełnia się automatycznie, co znacznie skraca czas sporządzania dokumentu i pozwala uniknąć błędów.

Sprawdź OC daje możliwość weryfikacji, czy pojazd posiadał ważne ubezpieczenie w wybranym przez użytkownika dniu. Co ciekawe, teraz informację o tym, czy pojazd ma ważne OC można sprawdzić dysponując jedynie numerem rejestracyjnym.

Punkty karne zapewniają szybki dostęp do liczby aktywnych i tymczasowych punktów oraz informacji, za jakie naruszenia zostały naliczone.

Uprawnienia kierowcy są sposobem na szybkie potwierdzenie danych i statusu prawa jazdy, tymczasowego prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Historia pojazdu dostarcza rzetelnych informacji o wybranym pojeździe, takich jak dane techniczne, odczyty licznika, liczba dotychczasowych właścicieli czy historia zdarzeń z udziałem pojazdu, w tym wypadków.

Dodatkowo w usłudze Mandaty w kategorii Opłaty i podatki użytkownik może zapoznać się z informacjami o swoich opłaconych i nieopłaconych karach. 

Ważność polisy OC sprawdzisz w telefonie. Nowość w aplikacji mObywatel
Ważność polisy OC sprawdzisz w telefonie. Nowość w aplikacji mObywatel

Informacje dostarczane przez wymienione usługi pochodzą z pewnych źródeł, do których należą między innymi Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

mStłuczka posłużyło do spisania 21 tysięcy oświadczeń o kolizji

Dokumenty i usługi dla kierowców i właścicieli pojazdów są wyświetlane setki tysięcy razy dziennie. Najbardziej rozbudowane rozwiązanie w tej kategorii, mStłuczka, posłużyło do spisania ponad 21 tysięcy oświadczeń o kolizji. Z kolei stan swoich punktów karnych użytkownicy mObywatela weryfikują nawet 100 tysięcy razy dziennie.

Popularność mPrawa jazdy, Moich pojazdów, a także usług z kategorii Kierowca i pojazdy świadczy o tym, że użytkownicy ufają danym zawartym w aplikacji i chętnie korzystają z niej podczas załatwiania codziennych spraw – od potwierdzania swojej tożsamości po weryfikację ważnych informacji.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: mObywatelprawo jazdykierowca
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