Ważność polisy OC sprawdzisz w telefonie. Nowość w aplikacji mObywatel

Miliony zapytań rocznie trafiają do smartfonów

Dotychczas usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego UFG.pl. Kierowcy korzystali z niej bardzo często - nawet ok. 25 mln razy rocznie. Teraz sprawdzenie ubezpieczenia OC dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest już możliwe w aplikacji mObywatel. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu lub VIN lub numer polisy (wystarczy jedna wybrana dana), a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie.

Jakie dane o pojeździe znajdziesz w systemie?

Nowa usługa pozwala sprawdzić pojazdy własne, a także należące do innych osób, firm lub instytucji. System w odpowiedzi pokazuje podstawowe dane, takie jak marka pojazdu, nazwa ubezpieczyciela, a w przypadku sprawdzenia własnego auta - także termin ważności polisy OC. Trzeba jednak pamiętać, że usługa pokazuje dane przekazane do Funduszu przez ubezpieczycieli bez prawa korekty przez Fundusz, zaś uzyskaną informację o polisie trzeba sprawdzić właśnie z ubezpieczycielem, który ją wystawił.

- Polisa OC to podstawa bezpieczeństwa na drodze - i dobrze, żeby każdy mógł szybko zweryfikować, czy dany pojazd ją posiada. Usługa Sprawdź OC daje taką możliwość w kilka sekund, bez dzwonienia do ubezpieczyciela czy szukania dokumentów. To kolejny krok w budowaniu mObywatela jako kompleksowego narzędzia dla kierowców - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski

Również Centralny Ośrodek Informatyki zwraca uwagę na praktyczne znaczenie projektu.

Integracja danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z mObywatelem umożliwia szybki dostęp to informacji o ubezpieczeniu pojazdu bez konieczności szukania ich w różnych miejscach. Usługę zaprojektowaliśmy tak, aby była jednocześnie prosta w obsłudze, wydajna i bezpieczna dla milionów użytkowników, także przy dużej skali zapytań – podkreśla Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Kluczowe sytuacje, w których warto uruchomić aplikację

Usługa ma praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach, na przykład:

kolizja drogowa,

zakup pojazdu z rynku wtórnego,

korzystanie z auta zastępczego, wypożyczonego, pożyczonego od rodziny lub znajomego albo z samochodu firmowego.

Sprawdź OC w mObywatelu może też pomóc w bieżącej kontroli aktualności ubezpieczenia własnego pojazdu. Uruchomienie usługi Sprawdź OC w mObywatelu ma również wymiar prewencyjny. Brak ważnego OC wiąże się w Polsce z poważnymi konsekwencjami finansowymi, a w przypadku spowodowania wypadku nieubezpieczonym pojazdem sprawca może zostać obciążony wysokim regresem, tj. będzie musiał pokryć koszty wyrządzonych szkód z własnej kieszeni. Po sprawdzeniu OC użytkownik powinien zawsze pamiętać o kontakcie z ubezpieczycielem, który wystawił polisę.*

Sprawdź OC to już kolejna usługa, po mStłuczce, która pojawia się w mObywatelu dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przeniesienie jednej z najpopularniejszych usług UFG do aplikacji mObywatel to odpowiedź na realne potrzeby obywateli, którzy mogą w jednym miejscu mieć dostęp do wielu przydatnych usług cyfrowych. Jesteśmy też gotowi do dalszej współpracy z naszymi partnerami z Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, aby udostępnić w mObywatelu kolejne usługi ważne i przydatne w codziennym życiu - mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Cyfryzacja usług publicznych ze wsparciem Unii Europejskiej

Nowa e-usługa została uruchomiona w ramach projektu „Platforma eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (eUFG)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Wprowadzenie usługi Sprawdź OC w aplikacji mObywatel to kolejny krok w rozwoju cyfrowych usług publicznych, które mają być prostsze, szybsze i bardziej dostępne dla obywateli. Przed skorzystaniem z usługi należy zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej wersji.