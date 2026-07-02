Wraz z początkiem wakacji zaczęły obowiązywać ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych. Zakaz jazdy dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t. Jednak także kierowcy samochodów osobowych muszą przygotować się na częstsze kontrole: od kilku miesięcy znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy. Wbrew pozorom nie popłaca nie tylko szybka jazda w obszarze zabudowanym.

50 km/h więcej na liczniku może oznaczać zatrzymanie prawa jazdy

Część kierowców zdążyła już przyzwyczaić się do tego, że za znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym (o więcej niż 50 km/h) można dostać nawet 15 punktów karnych i (czasowo) utracić prawo jazdy. Prawo jazdy zostaje zatrzymane w trybie administracyjnym i automatycznie jest zwracane po upływie 3 miesięcy.

Przykład Jazda w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów wydłuża ten okres do 6 miesięcy, za to kierowca, który po raz kolejny złamie zakaz musi liczyć się z tym, że prawo jazdy otrzyma dopiero po... ponownym zdaniu egzaminu.

Od 3 marca 2026 roku czasowa utrata prawa jazdy dotyczy jednak nie tylko obszaru zabudowanego: obowiązuje również na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym, o czym część kierowców nie wie lub nie pamięta. Wprawdzie na drodze ekspresowej dwujezdniowej lub na autostradzie można najwyżej dostać wysoki mandat oraz kilkanaście punktów karnych, jednak już na drogach krajowych czy jednojezdniowych dwukierunkowych ekspresówkach (są takie, dozwolona prędkość to 100 km/h), trzeba liczyć się z ryzykiem zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. Podobnie jak w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, tutaj także chodzi o przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h względem prędkości dopuszczalnej znakami.

Warto również pamiętać o tym, że od 3 czerwca 2026 r. anulowanie części punktów karnych przez udział w kursie doszkalającym nie jest już możliwe. Te automatycznie kasują się po upływie 24 miesięcy (o ile kierowca nie zbierze 24 punktów, co oznacza utratę prawa jazdy).

Wakacyjne ograniczenia w ruchu pojazdów

Początek wakacji oznacza również początek obowiązywania ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych. Poza wyjątkami (przewóz produktów szybko psujących się, leków, transporty humanitarne, przejazd maszyn rolniczych czy powroty do kraju z tras międzynarodowych), po drogach nie mogą poruszać się tiry:

w piątki od 18:00 do 22:00,

w soboty od 8:00 do 14:00,

w niedziele od 8:00 do 22:00.

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t. obowiązuje od 27 czerwca 2026 r. do 30 sierpnia 2026 r., za jego złamanie kierowcy grozi mandat w wysokości od 200 do 500 zł i przymusowy postój: aż do godziny 14:00 lub 22:00 (w zależności od dnia).

Policja już w pierwszy weekend obowiązywania zakazów informowała o nałożonych mandatach, nie jest to więc "martwy" przepis.

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych mają zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić płynność ruchu drogowego w okresie letnich wyjazdów, gdy na drogach pojawia się znacznie więcej samochodów osobowych niż zwykle.

Zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe

Od trzech lat (dokładnie od 1 lipca 2023 r.) na drogach ekspresowych mających wyłącznie dwa pasy ruchu w jednym kierunku obowiązuje również zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Za jego złamanie grozi mandat w wysokości 1000 zł. Ponowne przyłapanie kierowcy na tym samym wykroczeniu oznacza 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych.