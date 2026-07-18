Forsal logo

Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:42
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
"Rosja przenosi systemy bezzałogowe z frontu w celu obrony statków"/Shutterstock
Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert „Madiar” Browdi poinformował w sobotę, że Rosja skierowała z odcinków frontu nawet 200 załóg operatorów dronów z jednostki Rubikon do ochrony swoich statków na Morzu Czarnym i Azowskim.

„Wróg wycofuje do 200 załóg systemów (dronowych) Rubikon, by chronić flotę cieni. Po jednej (załodze) na każdy aktywny statek” - napisał Browdi.

Rosja wzmacnia ochronę floty cieni. Do akcji skierowano operatorów dronów

Flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, ale według niektórych szacunków może to być nawet około 1,6 tys. statków na całym świecie. Są to głównie tankowce małej i średniej wielkości.

Browdi powiadomił, że do ochrony rosyjskich statków wykorzystywane są siły 51. dywizji obrony powietrznej i pułku przeciwlotniczego Floty Czarnomorskiej. Używają one dronów przechwytujących, przenośnych systemów obrony powietrznej i karabinów maszynowych.

Ukraińskie drony atakują rosyjskie jednostki na Morzu Czarnym i Azowskim

Pomiędzy 6 a 18 lipca ukraińskie bezzałogowce zaatakowały 172 rosyjskie jednostki pływające – 118 na Morzu Azowskim i 54 na Morzu Czarnym. Tylko w nocy z 17 na 18 lipca uderzono w 13 jednostek: osiem statków do przewozu ładunków suchych, tankowiec, gazowiec, holownik i dwa żurawie pływające - przekazał portal Ukrainska Prawda.

Celem ukraińskich ataków jest powstrzymanie transportu ropy naftowej, paliw i innych ładunków przewożonych z naruszeniem sankcji nałożonych na Rosję - przypomniał serwis.

Centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon, o którym wspomniał w sobotę Browdi, jest uznawane (także przez stronę ukraińską) za jeden z najbardziej efektywnych rosyjskich ośrodków analizujących możliwości bojowego zastosowania dronów, opracowujących taktykę ich użycia oraz zajmujących się szkoleniem personelu wojskowego. Powstało w połowie 2024 r. na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, uczestniczących w wojnie z Ukrainą, jako odpowiedź na masowe zastosowanie bezzałogowców przez armię ukraińską. (PAP)

os/ rtt/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkraina
Powiązane
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Nie przegap
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
firma, przedsiębiorcy, fuzja, przejęcie, biznes
Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań?
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów. Trzeba zapłacić więcej
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
termometr, upał, widok
Nowe zasady pracy w czasie upałów. Ministra podpisała rozporządzenie
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
Polecamy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
Kraj
AI, NSA, pełnomocnik, sąd, odpowiedzialność
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Świat
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje
QUIZ z geografii Ukrainy
Rosjanie zaatakowali obwody doniecki i chersoński. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Niespodziewana zmiana w ukraińskim rządzie. Nowe nazwiska na kluczowych stanowiskach
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj