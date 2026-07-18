„Wróg wycofuje do 200 załóg systemów (dronowych) Rubikon, by chronić flotę cieni. Po jednej (załodze) na każdy aktywny statek” - napisał Browdi.

Rosja wzmacnia ochronę floty cieni. Do akcji skierowano operatorów dronów

Flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, ale według niektórych szacunków może to być nawet około 1,6 tys. statków na całym świecie. Są to głównie tankowce małej i średniej wielkości.

Browdi powiadomił, że do ochrony rosyjskich statków wykorzystywane są siły 51. dywizji obrony powietrznej i pułku przeciwlotniczego Floty Czarnomorskiej. Używają one dronów przechwytujących, przenośnych systemów obrony powietrznej i karabinów maszynowych.

Ukraińskie drony atakują rosyjskie jednostki na Morzu Czarnym i Azowskim

Pomiędzy 6 a 18 lipca ukraińskie bezzałogowce zaatakowały 172 rosyjskie jednostki pływające – 118 na Morzu Azowskim i 54 na Morzu Czarnym. Tylko w nocy z 17 na 18 lipca uderzono w 13 jednostek: osiem statków do przewozu ładunków suchych, tankowiec, gazowiec, holownik i dwa żurawie pływające - przekazał portal Ukrainska Prawda.

Celem ukraińskich ataków jest powstrzymanie transportu ropy naftowej, paliw i innych ładunków przewożonych z naruszeniem sankcji nałożonych na Rosję - przypomniał serwis.

Centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon, o którym wspomniał w sobotę Browdi, jest uznawane (także przez stronę ukraińską) za jeden z najbardziej efektywnych rosyjskich ośrodków analizujących możliwości bojowego zastosowania dronów, opracowujących taktykę ich użycia oraz zajmujących się szkoleniem personelu wojskowego. Powstało w połowie 2024 r. na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, uczestniczących w wojnie z Ukrainą, jako odpowiedź na masowe zastosowanie bezzałogowców przez armię ukraińską. (PAP)

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