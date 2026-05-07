Zamiast do rodzinnego, od razu do specjalisty. Do części lekarzy wejdziesz bez skierowania

Polacy mogą liczyć na uproszczone zasady dostępu do niektórych lekarzy i specjalistów. W praktyce oznacza to, że nie muszą posiadać skierowania od internisty, żeby udać się do nich na konsultacje w ramach NFZ.

Pełna lista 2026: Do tych gabinetów wejdziesz bez skierowania od lekarza POZ

Ginekolog i położnik – kompleksowa opieka nad zdrowiem intymnym kobiet oraz prowadzenie ciąży.

– kompleksowa opieka nad zdrowiem intymnym kobiet oraz prowadzenie ciąży. Stomatolog – podstawowe i specjalistyczne leczenie uzębienia finansowane przez fundusz.

– podstawowe i specjalistyczne leczenie uzębienia finansowane przez fundusz. Psychiatra – profesjonalne wsparcie w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym.

– profesjonalne wsparcie w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym. Onkolog – procesy diagnostyczne oraz terapia schorzeń nowotworowych.

– procesy diagnostyczne oraz terapia schorzeń nowotworowych. Wenerolog – pomoc medyczna w zakresie chorób wenerycznych.

– pomoc medyczna w zakresie chorób wenerycznych. Psycholog – dorośli oraz dzieci mogą korzystać z poradni psychologicznych bez uprzedniego skierowania.

– dorośli oraz dzieci mogą korzystać z poradni psychologicznych bez uprzedniego skierowania. Optometrysta – specjalista zajmujący się badaniem wad wzroku. Co ważne, posiada on uprawnienia do wystawienia skierowania do okulisty, jeśli pacjent wymaga dalszej pomocy lekarskiej.

– specjalista zajmujący się badaniem wad wzroku. Co ważne, posiada on uprawnienia do wystawienia skierowania do okulisty, jeśli pacjent wymaga dalszej pomocy lekarskiej. Lekarz medycyny sportowej – ułatwienie dla sportowców i osób aktywnych, umożliwiające szybkie wykonanie niezbędnych badań profilaktycznych i okresowych.

Przywileje na NFZ: Kto może zapisać się do każdego specjalisty bez skierowania?

Warto podkreślić, że szeroka grupa pacjentów może korzystać z poradni specjalistycznych bez skierowania ze względu na swój status zdrowotny lub społeczny. Obejmuje ona:

dzieci i młodzież korzystających ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych,

korzystających ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych, inwalidów wojennych , kombatantów i osób represjonowanych,

, kombatantów i osób represjonowanych, niepełnoletnich pacjentów z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia,

z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia, osoby chore na gruźlicę lub zakażonych HIV ,

, osoby uzależnione i współuzależnione w zakresie leczenia odwykowego,

w zakresie leczenia odwykowego, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ,

, weteranów oraz żołnierzy leczonych z powodu urazów lub chorób nabytych podczas misji zagranicznych.

Wprowadzone udogodnienia mają na celu skrócenie kolejek i zapewnienia chorym szybszej pomocy medycznej w sytuacjach wymagających pilnej interwencji.