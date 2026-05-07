Lekarze i specjaliści bez skierowania na NFZ [LISTA]

Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
dzisiaj, 20:43
Planujesz wizytę u specjalisty na NFZ? Zanim zapiszesz się do lekarza rodzinnego po skierowanie, sprawdź, czy w ogóle go potrzebujesz. W 2026 roku lista gabinetów dostępnych bezpośrednio jest szersza niż Ci się wydaje. Oto aktualne zestawienie lekarzy, do których zarejestrujesz się bez skierowania, oszczędzając swój czas.

Zamiast do rodzinnego, od razu do specjalisty. Do części lekarzy wejdziesz bez skierowania

Polacy mogą liczyć na uproszczone zasady dostępu do niektórych lekarzy i specjalistów. W praktyce oznacza to, że nie muszą posiadać skierowania od internisty, żeby udać się do nich na konsultacje w ramach NFZ.

Pełna lista 2026: Do tych gabinetów wejdziesz bez skierowania od lekarza POZ

  • Ginekolog i położnik – kompleksowa opieka nad zdrowiem intymnym kobiet oraz prowadzenie ciąży.
  • Stomatolog – podstawowe i specjalistyczne leczenie uzębienia finansowane przez fundusz.
  • Psychiatra – profesjonalne wsparcie w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym.
  • Onkolog – procesy diagnostyczne oraz terapia schorzeń nowotworowych.
  • Wenerolog – pomoc medyczna w zakresie chorób wenerycznych.
  • Psycholog – dorośli oraz dzieci mogą korzystać z poradni psychologicznych bez uprzedniego skierowania.
  • Optometrysta – specjalista zajmujący się badaniem wad wzroku. Co ważne, posiada on uprawnienia do wystawienia skierowania do okulisty, jeśli pacjent wymaga dalszej pomocy lekarskiej.
  • Lekarz medycyny sportowej – ułatwienie dla sportowców i osób aktywnych, umożliwiające szybkie wykonanie niezbędnych badań profilaktycznych i okresowych.
Przywileje na NFZ: Kto może zapisać się do każdego specjalisty bez skierowania?

Warto podkreślić, że szeroka grupa pacjentów może korzystać z poradni specjalistycznych bez skierowania ze względu na swój status zdrowotny lub społeczny. Obejmuje ona:

  • dzieci i młodzież korzystających ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych,
  • inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych,
  • niepełnoletnich pacjentów z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia,
  • osoby chore na gruźlicę lub zakażonych HIV,
  • osoby uzależnione i współuzależnione w zakresie leczenia odwykowego,
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • weteranów oraz żołnierzy leczonych z powodu urazów lub chorób nabytych podczas misji zagranicznych.

Wprowadzone udogodnienia mają na celu skrócenie kolejek i zapewnienia chorym szybszej pomocy medycznej w sytuacjach wymagających pilnej interwencji.

