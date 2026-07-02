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Nawet 2590 zł „na rękę” na wakacje. Przelewy ze świadczeniem ruszą przed wrześniem

Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:51
Uśmiechnięta kobieta trzyma w dłoni pieniądze
Nauczyciele dostaną świadczenie urlopowe w wysokości ponad 2500 zł. Niektórzy z nich mogą złożyć wniosek o wczasy pod gruszą./Shutterstock
Nauczyciele w Polsce mają powód do zadowolenia. Wszystko za sprawą wzrostu jednego ze świadczeń. Co najważniejsze – aby otrzymać te pieniądze, nie trzeba składać żadnych dokumentów, a urzędników nie interesują zarobki w gospodarstwie domowym.

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Tradycyjny przedwrześniowy zastrzyk gotówki dla kadry pedagogicznej osiągnął w tym roku historyczny pułap. Maksymalny wymiar świadczenia urlopowego dla nauczycieli poszybował w górę, osiągając barierę 2943,23 zł brutto. Dla samych zainteresowanych kluczowa jest jednak kwota, jaka ostatecznie pojawi się na koncie. Nauczyciele otrzymają przelewy w wysokości około 2590 zł netto.

Zgodnie z prawem, ostateczny termin na rozliczenie się z pedagogami mija 31 sierpnia. Oznacza to, że pieniądze zasilą domowe budżety jeszcze przed kulminacją wydatków związanych z powrotem dzieci do szkół.

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Co ważne, w przypadku tego świadczenia kryterium dochodowe tutaj nie obowiązuje. Państwo jednak różnicuje wypłaty w zależności od dwóch czynników: wymiaru etatu oraz liczby miesięcy realnie przepracowanych w trakcie minionego roku szkolnego. Jak przełoży się to na konkretne portfele?

  • Pełny etat i cały rok w szkole: Świadczenie w pełnej wysokości, czyli 2943,23 zł brutto.
  • Praca na część etatu (np. 2/3): Kwota jest zmniejszona proporcjonalnie i wyniesie 1962,15 zł brutto.
  • Krótszy staż w placówce: Osoby zatrudnione np. od grudnia, otrzymają mniejsze wsparcie (w tym przypadku około 2207,42 zł brutto).
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Wzrost wysokości świadczenia na przestrzeni ostatnich lat jest zauważalny. Jeszcze parę lat temu, w okresie 2021/2022, pełnoetatowy pedagog musiał zadowolić się kwotą zaledwie 1662,97 zł brutto. Rok później świadczenie wzrosło do poziomu 1704,87 zł. Prawdziwe przyspieszenie przyniósł dopiero poprzedni rok szkolny z kwotą 2723,40 zł. Jak można zauważyć, w krótkim czasie świadczenie wzrosło o ponad 1200 zł.

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Szansa na podwójne świadczenie. Jak zdobyć drugą wypłatę?

Okazuje się, że ustawowy przelew urlopowy to nie jedyna opcja na podreperowanie finansów w trakcie wakacji. Część kadry nauczycielskiej może liczyć na tzw. kumulację świadczeń. Chodzi o popularne „wczasy pod gruszą”, wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Tutaj jednak zasady wypłaty wsparcia są zupełnie inne. W przeciwieństwie do automatycznego świadczenia urlopowego, w przypadku funduszu socjalnego złożenie wniosku jest bezwzględnym warunkiem. Co więcej, liczy się sytuacja materialna pracownika – istnieje kryterium dochodowe. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana – nie istnieje odgórnie określona kwota. Zazwyczaj wynosi ona od kilkuset do ponad 2500 zł. Choć te kwoty bywają skromniejsze, dla wielu pedagogów stanowią idealny sposób na zamknięcie wakacyjnego bilansu.

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Źródło: gazetaprawna.pl
Justyna Klupa
Justyna Klupa

Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.

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Tematy: świadczenienauczycielepieniądze
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