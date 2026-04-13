We wtorek Rada Ministrów ma rozpatrzyć projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczący zmian w finansowaniu leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz HIV. Nowelizacja przewiduje rozszerzenie dostępu do terapii dla osób dotychczas wykluczonych z systemu.

Reklama

Finansowanie leczenia HCV i HIV z NFZ

Projekt zakłada, że leczenie HCV u osób pozbawionych wolności oraz terapia antyretrowirusowa dla pacjentów z HIV będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezależnie od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Leczenie HCV i HIV z NFZ: dostęp do terapii

Autorzy projektu podkreślają, że nowe rozwiązania mają umożliwić objęcie leczeniem jak najszerszej grupy pacjentów, w tym tzw. populacji kluczowych. Chodzi m.in. o osoby osadzone w zakładach penitencjarnych oraz osoby w kryzysie bezdomności. Obecnie dostęp do leczenia HIV bywa ograniczony w praktyce – mimo dostępności leków – ze względu na wątpliwości dotyczące uprawnień osób nieubezpieczonych do korzystania z pełnej ścieżki leczenia, w tym konsultacji lekarskich.

Problemy w obecnym systemie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby zakażone HIV mogą korzystać z programu polityki zdrowotnej, jednak brak ubezpieczenia zdrowotnego utrudnia dostęp do świadczeń towarzyszących, takich jak diagnostyka czy ocena efektów terapii.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz porozumieniami międzynarodowymi (np. zawartymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju), Polska zobowiązała się osiągnąć wyznaczone wskaźniki w zakresie zmniejszenia liczby osób zakażonych HIV i HCV oraz zwiększenia liczby osób skutecznie leczonych w tym kierunku. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest włączenie do terapii (HIV/HCV) populacji kluczowych.