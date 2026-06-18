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Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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dzisiaj, 09:33
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca/Shutterstock
Blisko 13 tys. zł dla lekarzy i ponad 11 tys. zł dla pielęgniarek – od lipca wzrosną minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Nowe stawki to efekt danych GUS, według których przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku osiągnęło 8903,56 zł. Znamy już pierwsze wyliczenia dla poszczególnych grup zawodowych, w tym lekarzy stażystów.

8903,56 zł. złotych, tyle w 2025 roku wyniosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To kluczowa kwota dla pracowników służby zdrowia, od której wyliczane są minimalne pensje między innymi lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, płace w branży medycznej podlegają corocznej waloryzacji przypadającej na pierwszy dzień lipca. Uposażenia są wyliczane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz właśnie przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły.

Wyższe zarobki dla dziesięciu grup zawodowych

W sektorze ochrony zdrowia jest wyszczególnionych dziesięć grup zawodowych. Podziału dokonano wedle kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Do każdej z grup przypisany jest inny współczynnik pracy. Ten najwyższy - 1,45 - przysługuje lekarzowi albo lekarzowi dentyście ze specjalizacją. Z kolei najniższy - 0,65 - przypisany jest pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – wynika z załącznika zawierającego współczynniki pracy.

W przypadku pielęgniarek i położnych zaszeregowanych do 2. grupy, czyli z wykształceniem magisterskim i specjalizacją, minimalna wyniesie 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł). Dotyczyć to będzie również określonych w grupie 2. farmaceutów, fizjoterapeutów, czy diagnostów laboratoryjny.

Pielęgniarki i położne zaszeregowane w grupie 5. otrzymają minimum 9 081,63 zł (wzrost o 736,28 zł), a w 6. grupie - 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł).

Z kolei minimalna ratowników medycznych, ujętych w grupie 6., wyniesie 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł). Opiekunów medycznych ujętych w grupie 7. - 7 657,06 zł (wzrost o 620,78 zł).

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Długa lista pracowników, którzy dostaną podwyżki

Jak z uwzględnieniem owego czynnika we wszystkich dziesięciu grupach wyglądają minimalne pensje po podwyżkach? Wyliczył to serwis rynekzdrowia.pl

  • lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka albo położna z magistrem i specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),
  • lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),
  • stażysta 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem lub ze specjalizacją (bez magisterki) - 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),
  • fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub wyższym I stopnia, bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim (bez specjalizacji) - 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),
  • inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim - 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),
  • pracownik działalności podstawowej (inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny) z wykształceniem wyższym - 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),
  • pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim - 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),
  • pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego - 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Najpierw była awantura

Choć wedle obowiązującej ustawy waloryzacja następuje corocznie z pierwszym dnie lipca, to jednak ministerstwo zdrowia przymierzało się do nowelizację tych regulacji. Chodziło o zamrożenie płac w tym roku poprzez przesunięcie waloryzacji na styczeń 2027 r. oraz ograniczenie tempa ich wzrostu. Podwyżki nie byłyby już powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, lecz z dynamiką w sektorze budżetowym, wynoszącą około 3 proc.

Środowisko medyczne nie kryły oburzenia wobec propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia podkreślali, że oczekują realnych, systemowych reform, a nie prób ograniczania kosztów kosztem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na etatach.

Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni zapowiadali, że są gotowi do zdecydowanych działań, włącznie z protestami ulicznymi, jeśli ich postulaty nie zostaną uwzględnione.

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Ustawa jednak bez zmian, pensje klepnięte

Już wiadomo. Ustawa pozostaje bez zmian, a tegoroczne podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia zostaną wprowadzone według dotychczasowych zasad w lipcu. Jak poinformował rynekzdrowia.pl, 16 marca podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia ponownie dyskutowano o propozycji przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia. Resort zaproponował, aby coroczna waloryzacja wynagrodzeń medyków, która zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywa się 1 lipca, została w 2026 roku przesunięta na styczeń 2027 roku.

Jednocześnie ministerstwo chciało zmienić sposób obliczania podwyżek. Zamiast uzależniać je – jak obecnie – od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, miałyby być powiązane ze wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiały się związki zawodowe działające w ochronie zdrowia. Ich przedstawiciele podkreślali, że zmiana samego mechanizmu podwyżek nie rozwiąże problemów systemowych, z którymi od lat boryka się sektor ochrony zdrowia. Związkowcy domagali się szerszych reform całego systemu, a w obronie obecnych przepisów zapowiadali możliwość organizacji protestów ulicznych.

Jeszcze w poprzedni piątek przedstawiciele kierownictwa Ministerstwo Zdrowia podczas Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowice zapewniali oficjalnie, że resort podtrzymuje swoją propozycję dotyczącą przesunięcia terminu waloryzacji wynagrodzeń. Z ustaleń portalu Rynek Zdrowia wynikało jednak, że ostatecznie rząd wycofuje się z pomysłu zamrożenia lipcowych podwyżek.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia potwierdziło te informacje. Ostatecznie zdecydowano, że tegoroczna waloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że – tak jak w poprzednich latach – podwyżki zostaną wprowadzone 1 lipca 2026 roku i będą obliczone zgodnie z obowiązującą ustawą. Wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia wzrosną o 8,82 procent.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: pensja minimalnasłużba zdrowiapodwyżki
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