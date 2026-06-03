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Palenie ogniska na posesji 2026 - czy można palić ognisko na własnej posesji? Jaki mandat za palenie ogniska na własnej działce?

Marzena Sarniewicz
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dzisiaj, 07:08
Czy można palić ognisko na własnej posesji 2026
Czy można palić ognisko na własnej posesji w 2026 - kiedy?/dziennik.pl
Czy można palić ognisko w ogrodzie, na własnej posesji w 2026 roku? Okazuje się, że nie zawsze jest to w pełni dozwolone. Przepisy regulujące palenie ognisk zależą od kilku czynników, m.in. przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz uciążliwości dla sąsiadów. W artykule wyjaśniamy, kiedy można rozpalić ognisko na prywatnej posesji, a kiedy grożą za to kary. Gdzie zgłosić, że sąsiad pali ognisko i zadymia okolicę? 

Czy można palić ognisko na własnej posesji 2026?

Polskie przepisy nie zakazują wprost rozpalania ognisk na prywatnych posesjach. Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody gminy czy innych urzędów, o ile ognisko nie narusza innych obowiązujących przepisów. Ważne jest jednak, aby przestrzegać zasad dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także przepisów o ochronie środowiska i porządku publicznym.

Czego nie wolno palić w ognisku?

Jednym z kluczowych ograniczeń jest zakaz spalania odpadów. W ognisku nie wolno palić:

  • śmieci,
  • plastiku,
  • gumy,
  • lakierowanego lub impregnowanego drewna,
  • materiałów zawierających substancje szkodliwe, itp.

Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (art. 191 ustawy o odpadach), spalanie odpadów poza wyznaczonymi instalacjami jest zabronione i może skutkować nałożeniem grzywny.

Jeśli jednak gmina nie zapewnia odbioru odpadów biodegradowalnych, możliwe jest spalanie pozostałości roślinnych, np. gałęzi czy liści, o ile nie stwarzają one zagrożenia pożarowego i nie są uciążliwe dla sąsiadów.

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Palenie ogniska na własnej posesji - ochrona sąsiedztwa i porządek publiczny

Mimo że przepisy pozwalają na rozpalanie ogniska, musi ono odbywać się w sposób, który nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. Szczególnie ważne jest, aby ogień i dym nie były problemem dla sąsiadów. Jeśli dym z ogniska przedostaje się na posesję sąsiednią i uniemożliwia normalne korzystanie z niej, właściciel może zgłosić sprawę do odpowiednich służb (straż miejska lub policja).

Przepisy przeciwpożarowe dotyczące palenia ogniska  – minimalne odległości

Rozpalając ognisko, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. Oto kluczowe zasady:

  • Ognisko powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od budynków, drzew i innych materiałów łatwopalnych (co najmniej 4 m od granicy działki i 100 m od lasu, jeśli nie ma innych regulacji).
  • Powinno być ono stale kontrolowane – pozostawienie ogniska bez nadzoru jest wykroczeniem.
  • Trzeba mieć pod ręką środki do ugaszenia ogniska, np. wodę lub gaśnicę.

Jaki mandat za palenie ogniska? Kary za nieprzestrzeganie przepisów 2026

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących spalania odpadów, ochrony środowiska i przeciwpożarowych może skutkować nałożeniem mandatu. Możliwe sankcje to:

  • grzywna do 500 zł za spalanie odpadów (zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach),
  • mandat do 500 zł za naruszenie przepisów przeciwpożarowych,
  • odpowiedzialność cywilna w przypadku szkód wyrządzonych sąsiadom.

Gdzie zgłosić, że sąsiad pali ognisko i zadymia okolicę? 

  • Straż miejska lub gminna – może natychmiast interweniować.
  • Policja – jeśli w okolicy nie ma straży.
  • Wydział ochrony środowiska w urzędzie gminy/miasta – może wszcząć postępowanie administracyjne.

Kiedy można palić ognisko na własnej działce w 2026?

Można rozpalić ognisko na własnej działce, jeśli:

  • nie pali się odpadów (plastik, guma, lakierowane drewno itp.),
  • nie powoduje się nadmiernej uciążliwości dla sąsiadów,
  • zachowuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nie można palić ogniska, jeśli:

  • jest to blisko zabudowań lub lasu i stwarza zagrożenie pożarowe,
  • dochodzi do spalania odpadów,
  • powoduje to duże zadymienie lub uciążliwość dla sąsiadów.

W razie wątpliwości warto sprawdzić lokalne przepisy, ponieważ niektóre gminy mogą mieć własne regulacje dotyczące rozpalania ognisk.

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Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
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Tematy: mandatgrzywnaochrona środowiskaognisko
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