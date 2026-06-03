Palenie ogniska na posesji 2026 - czy można palić ognisko na własnej posesji? Jaki mandat za palenie ogniska na własnej działce?

Czy można palić ognisko na własnej posesji 2026?
Polskie przepisy nie zakazują wprost rozpalania ognisk na prywatnych posesjach. Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody gminy czy innych urzędów, o ile ognisko nie narusza innych obowiązujących przepisów. Ważne jest jednak, aby przestrzegać zasad dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także przepisów o ochronie środowiska i porządku publicznym.
Czego nie wolno palić w ognisku?
Jednym z kluczowych ograniczeń jest zakaz spalania odpadów. W ognisku nie wolno palić:
- śmieci,
- plastiku,
- gumy,
- lakierowanego lub impregnowanego drewna,
- materiałów zawierających substancje szkodliwe, itp.
Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (art. 191 ustawy o odpadach), spalanie odpadów poza wyznaczonymi instalacjami jest zabronione i może skutkować nałożeniem grzywny.
Jeśli jednak gmina nie zapewnia odbioru odpadów biodegradowalnych, możliwe jest spalanie pozostałości roślinnych, np. gałęzi czy liści, o ile nie stwarzają one zagrożenia pożarowego i nie są uciążliwe dla sąsiadów.
Palenie ogniska na własnej posesji - ochrona sąsiedztwa i porządek publiczny
Mimo że przepisy pozwalają na rozpalanie ogniska, musi ono odbywać się w sposób, który nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. Szczególnie ważne jest, aby ogień i dym nie były problemem dla sąsiadów. Jeśli dym z ogniska przedostaje się na posesję sąsiednią i uniemożliwia normalne korzystanie z niej, właściciel może zgłosić sprawę do odpowiednich służb (straż miejska lub policja).
Przepisy przeciwpożarowe dotyczące palenia ogniska – minimalne odległości
Rozpalając ognisko, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. Oto kluczowe zasady:
- Ognisko powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od budynków, drzew i innych materiałów łatwopalnych (co najmniej 4 m od granicy działki i 100 m od lasu, jeśli nie ma innych regulacji).
- Powinno być ono stale kontrolowane – pozostawienie ogniska bez nadzoru jest wykroczeniem.
- Trzeba mieć pod ręką środki do ugaszenia ogniska, np. wodę lub gaśnicę.
Jaki mandat za palenie ogniska? Kary za nieprzestrzeganie przepisów 2026
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących spalania odpadów, ochrony środowiska i przeciwpożarowych może skutkować nałożeniem mandatu. Możliwe sankcje to:
- grzywna do 500 zł za spalanie odpadów (zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach),
- mandat do 500 zł za naruszenie przepisów przeciwpożarowych,
- odpowiedzialność cywilna w przypadku szkód wyrządzonych sąsiadom.
Gdzie zgłosić, że sąsiad pali ognisko i zadymia okolicę?
- Straż miejska lub gminna – może natychmiast interweniować.
- Policja – jeśli w okolicy nie ma straży.
- Wydział ochrony środowiska w urzędzie gminy/miasta – może wszcząć postępowanie administracyjne.
Kiedy można palić ognisko na własnej działce w 2026?
Można rozpalić ognisko na własnej działce, jeśli:
- nie pali się odpadów (plastik, guma, lakierowane drewno itp.),
- nie powoduje się nadmiernej uciążliwości dla sąsiadów,
- zachowuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Nie można palić ogniska, jeśli:
- jest to blisko zabudowań lub lasu i stwarza zagrożenie pożarowe,
- dochodzi do spalania odpadów,
- powoduje to duże zadymienie lub uciążliwość dla sąsiadów.
W razie wątpliwości warto sprawdzić lokalne przepisy, ponieważ niektóre gminy mogą mieć własne regulacje dotyczące rozpalania ognisk.