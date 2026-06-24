Forsal logo

Tak zagłosowaliby dziś Polacy. KO liderem, PiS daleko w tyle. Oto wyniki

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 09:07
Tak zagłosowaliby Polacy. KO liderem, PiS daleko w tyle. Oto wyniki
Tak zagłosowaliby Polacy. KO liderem, PiS daleko w tyle. Oto wyniki/Shutterstock
KO utrzymuje pozycję lidera i wyprzedza PiS o blisko osiem punktów procentowych – wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Na podium znalazła się również Konfederacja. Badanie pokazuje, jak dziś rozkładałyby się głosy Polaków, gdyby doszło do wyborów parlamentarnych.

Duża różnica między KO a PiS

Z opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego dla „SE” wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,01 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,17 proc.

Kto jeszcze w sejmie?

Zgodnie z sondażem podium zamknęłaby Konfederacja osiągając 13,93 proc. W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,82 proc. ankietowanych oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,66 proc.

Te partie znajdą się poza sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 4,58 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc. oraz Polska 2050 - 1,61 proc. poparcia.

0,67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono od 19 do 21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGUS podał nowe dane o bezrobociu. Liczba osób bez pracy wyraźnie spadła »
Tematy: sondażpolitykapartie polityczne
Powiązane
Ukraina, Polska
Politolog o sporze Polski i Ukrainy: to może być sygnał zbliżającego się końca wojny
Tylko cztery partie w Sejmie. Nowy sondaż wyborczy zaskakuje
Tylko cztery partie w Sejmie. Nowy sondaż wyborczy zaskakuje
Coraz większy problem rządu? Najnowszy sondaż pokazuje nastroje Polaków
Coraz większy problem rządu? Najnowszy sondaż pokazuje nastroje Polaków
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Local,Delivery,Worker,On,Duty,Delivering,Cardboard,Boxes,To,Customer
Od lipca odcinają nas od zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress. Będą cła na tanie chińskie paczki. Ile po tej zmianie wyniesie nowa opłata?
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Upały w pracy? Tego pracodawca nie może dziś odmówić pracownikowi
Nowy terminal w Modlinie
Nowy Modlin szykuje się na rekord. „To nie jest nasze ostatnie słowo”
Rosjanie w pośpiechu chowają potężne bombowce. Strach zajrzał im w oczy
Rosjanie w pośpiechu chowają potężne bombowce. Strach zajrzał im w oczy
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj