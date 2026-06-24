Tak zagłosowaliby dziś Polacy. KO liderem, PiS daleko w tyle. Oto wyniki

Duża różnica między KO a PiS

Z opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego dla „SE” wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,01 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,17 proc.

Kto jeszcze w sejmie?

Zgodnie z sondażem podium zamknęłaby Konfederacja osiągając 13,93 proc. W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,82 proc. ankietowanych oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,66 proc.

Te partie znajdą się poza sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 4,58 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc. oraz Polska 2050 - 1,61 proc. poparcia.

0,67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono od 19 do 21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.