Grillowanie w miejscach publicznych jest zabronione w kilku miastach, m. in. stolicy Badenii-Wirtembergii - Stuttgarcie, Hesji - Frankfurcie nad Menem, Fryburgu Bryzgowijskim i Marburgu. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy.

Pomimo trwającej fali upałów niemieccy browarnicy nie przewidują niedoborów piwa ani problemów z dostępnością butelek zwrotnych. Jak zapewniło Niemieckie Stowarzyszenie Browarników, cytowane przez portal sieci regionalnych RND, zarówno zaopatrzenie w piwo, jak i dostawy pustych butelek pozostają stabilne.

Stabilne dostawy piwa mimo fali upałów

Portal RND przypomniał, że podczas fali upałów w ubiegłych latach część sprzedawców napojów wzywała konsumentów do szybkiego zwracania pustych butelek, ponieważ wysoki popyt na napoje doprowadził do niedoborów butelek zwrotnych. - Nie mamy informacji o żadnych niedoborach - przekazało stowarzyszenie.

Fala upałów negatywnie wpływa na niemieckie rolnictwo - wskazał tagesschau. Prezes Głównego Związku Rolniczego Badenii, Bernhard Bolkart, powiedział nadawcy SWR, że „wiele pastwisk spłonęło wraz z korzeniami”. - W tym roku nic już tam nie wyrośnie. W rezultacie zwierzęta pastwiskowe wymagają dodatkowego dokarmiania - wskazał Bolkart.

SWR, który rozmawiał z rolnikami, zaznaczył, że w dolinie Renu niedobór wody powoduje, że zboża kiełkują zbyt wcześnie i mogą być sprzedawane wyłącznie jako pasza. Regionalne media podały, że rolnicy już teraz spodziewają się spadku plonów nawet o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rekordowe temperatury i ryzyko dalszych wzrostów

Niemcy zmagają się z falą upałów, która w piątek może przynieść temperatury sięgające lokalnie 41 st. C. Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) istnieje ryzyko pobicia czerwcowego rekordu temperatury wynoszącego 39,6 st. C, ustanowionego w 2019 roku w Bernburgu w Saksonii-Anhalt.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)