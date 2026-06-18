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To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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dzisiaj, 09:41
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów/shutterstock
To będzie dla niektórych komórkowe trzęsienie ziemi. Starsze telefony stopniowo stracą dostęp do mobilnego internetu, a wraz z nim możliwość korzystania z aplikacji online, nawigacji GPS, komunikatorów i bankowości mobilnej. To efekt wyłączania sieci 3G, które rozpoczęli już najwięksi operatorzy.

Dlaczego operatorzy wyłączają 3G

Wyłączenie 3G to elementem technologicznej transformacji rynku telekomunikacyjnego. Sieć trzeciej generacji jest dziś uznawana za przestarzałą i mało efektywną. Zajmuje cenne pasmo częstotliwości, które operatorzy chcą przeznaczyć na nowocześniejsze i wydajniejsze rozwiązania.

Technologie 4G/LTE oraz 5G oferują znacznie wyższą przepustowość, szybszy transfer danych, stabilniejsze połączenia oraz lepszą jakość rozmów. Są również tańsze w utrzymaniu i bardziej energooszczędne. To właśnie dlatego operatorzy stopniowo wygaszają 3G, przenosząc ruch do nowszych standardów.

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Proces wyłączania 3G nie jest zapowiedzią

To już fakty. T-Mobile zakończył wyłączanie tej technologii w połowie 2023 roku. Orange uporał się z tym z końcem 2025 roku. Play rozpoczął wygaszanie wiosną ubiegłego roku. Z kolei Plus przygotowuje się do zastąpienia usług świadczonych w technologii 3G rozwiązaniami opartymi na 4G/LTE. Harmonogramy operatorów są jednoznaczne: sieć trzeciej generacji znika z Polski, a wraz z nią możliwość korzystania z mobilnego internetu w urządzeniach, które nie obsługują nowszych standardów.

Kto będzie mieć największy problem

Największe problemy czekają użytkowników starszych modeli telefonów, zwłaszcza wyprodukowanych przed 2012 rokiem. Dotyczy to pierwszych smartfonów z systemem Android w wersji 4.0 i starszych, wczesnych modeli iPhone’a – do iPhone’a 4 włącznie – a także klasycznych telefonów komórkowych oraz starszych tabletów wyposażonych wyłącznie w modem 3G.

Kłopot może dotyczyć również części urządzeń sprzed 2016 roku, które nie obsługują technologii 4G/LTE. W ich przypadku po wyłączeniu 3G zniknie dostęp do mobilnego internetu. A to oznacza brak możliwości korzystania z aplikacji wymagających połączenia z siecią, komunikatorów internetowych, mobilnej bankowości, serwisów społecznościowych czy nawigacji działającej w trybie online.

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Bez wymiany telefonów nie da rady

Dla użytkowników starszych urządzeń jedynym rozwiązaniem będzie wymiana telefonu. To jednak oznacza dodatkowy wydatek. Najtańsze smartfony obsługujące sieć 4G kosztują obecnie około czterystu do pięciuset złotych. Urządzenia ze wsparciem dla technologii 5G to wydatek rzędu od tysiąca do nawet półtora tysiąca złotych.

Operatorzy nie przewidują systemowych dopłat ani rekompensat dla osób zmuszonych do wymiany sprzętu z powodu wyłączenia 3G. Transformacja technologiczna postępuje, a użytkownicy starszych telefonów muszą dostosować się do nowych realiów rynku telekomunikacyjnego.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: telefonia komórkowasieć 3Glikwidacja
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