Liderzy krajów E5: Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch spotkali się w środę po południu w Berlinie.

Po rozmowach gospodarz szczytu Friedrich Merz poinformował, że podczas spotkania liderzy pięciu dużych państw europejskich sformułowali wspólnie pięć przesłań, które będą propagować podczas m.in. lipcowego szczytu NATO w Ankarze.

Pięć wspólnych przesłań E5 dotyczących bezpieczeństwa i NATO

Kanclerz Niemiec podkreślił, że pierwszym przekazem jest „opowiadanie się za NATO”, które dba o bezpieczeństwo w obszarze transatlantyckim „z myślą o wszystkich sojusznikach”. Merz wymienił też „odnowienie Sojuszu” i wzmocnienie w nim filaru europejskiego m.in. poprzez rosnące w Europie wydatki na obronność.

- Po trzecie działamy wspólnie, ponieważ nie uda nam się realizować naszych celów w zakresie obronności, jeżeli będziemy działać w pojedynkę. Chcemy działać jako Europejczycy również we współpracy z Amerykanami, we współpracy transatlantyckiej. (...) Nasi sąsiedzi powinni się czuć bezpieczni, jeżeli Niemcy też są bezpieczniejsze i silniejsze - podkreślił.

Czwartym przekazem - dodał Merz - jest wspieranie Ukrainy zwłaszcza podczas szczytu NATO w Turcji. - Rząd federalny proponuje, aby Kijów otrzymał obietnicę finansowania. Musimy pokazać Rosji, że Ukraina będzie silna, ponieważ wsparcie z Europy nie będzie słabnąć - podkreślił.

E5 popiera rozmowy USA–Iran i zapowiada dalsze konsultacje

Jako ostatnie przesłanie Merz wymienił aprobatę ws. postępujących negocjacji amerykańsko-irańskich. - Cieszę się na nasze dalsze rozmowy - dodał.

Merz zapowiedział też, że będzie informował prezydentów USA i Turcji: Donalda Trumpa i Recepa Tayyipa Erdogana o tematach poruszanych na spotkaniu grupy E5. (PAP)

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