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"Europa przejmie wiodącą rolę". Wymowne słowa szefa Pentagonu o NATO

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:01
"Europa przejmie wiodącą rolę". Wymowne słowa szefa Pentagonu o NATO
"Europa przejmie wiodącą rolę". Wymowne słowa szefa Pentagonu o NATO/Shutterstock
Wypowiedź Pete'a Hegsetha może zwiastować dalsze przesuwanie ciężaru odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy na państwa Starego Kontynentu. Szef Pentagonu ocenił, że NATO musi odbudować swoje zdolności odstraszania, a Europa powinna odgrywać w Sojuszu rolę pierwszoplanową.

USA chcą "NATO 3.0"

Szef Pentagonu powiedział, że USA będą kontynuować realizowanie koncepcji „NATO 3.0”, czyli przebudowę Sojuszu w ramach dążenia do „powrotu do twardego sojuszu wojskowego”, który będzie dysponował w Europie rzeczywistymi siłami wojskowymi zdolnymi do odstraszania. W tej koncepcji Europa przejmie wiodącą rolę w zakresie obrony konwencjonalnej kontynentu - dodał.

Hegseth powiedział, że na poprzednim szczycie NATO w Hadze w czerwcu ub.r. podjęto liczne zobowiązania, które wiele krajów już realizuje. – Niektóre będą musiały zrobić jeszcze więcej. Stany Zjednoczone będą o tym mówić otwarcie, zarówno w rozmowach prywatnych, jak i publicznie – zapowiedział.

Rekordowe iwnestycje USA w obronność

Szef Pentagonu poinformował, że USA zamierzają zainwestować rekordową kwotę 1,5 bln dolarów w swoją obronność w 2027 r. i oświadczył, że „jest to sygnał dla świata”. Jak dodał, inwestycje te są kluczowe dla zdolności obronnych USA i amerykańskiego przemysłu obronnego. Przemysł ten ma chronić przede wszystkim USA i ich interesy, ale też będzie stanowił zabezpieczenie siły NATO i sojuszników. – Wszystko to się ze sobą łączy i wysyła światu właściwy sygnał, że rozumiemy obecne zagrożenia i że nie możemy poprzestać na samym mówieniu o nich – przekonywał Hegseth.

Minister obrony (wojny) USA uczestniczy w czwartek w posiedzeniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBędzie przegląd wojsk i baz USA w Europie. "Niektóre kraje NATO obleją ten sprawdzian" »
Tematy: NATOPentagonPete Hegseth
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