"Europa przejmie wiodącą rolę". Wymowne słowa szefa Pentagonu o NATO

USA chcą "NATO 3.0"

Szef Pentagonu powiedział, że USA będą kontynuować realizowanie koncepcji „NATO 3.0”, czyli przebudowę Sojuszu w ramach dążenia do „powrotu do twardego sojuszu wojskowego”, który będzie dysponował w Europie rzeczywistymi siłami wojskowymi zdolnymi do odstraszania. W tej koncepcji Europa przejmie wiodącą rolę w zakresie obrony konwencjonalnej kontynentu - dodał.

Hegseth powiedział, że na poprzednim szczycie NATO w Hadze w czerwcu ub.r. podjęto liczne zobowiązania, które wiele krajów już realizuje. – Niektóre będą musiały zrobić jeszcze więcej. Stany Zjednoczone będą o tym mówić otwarcie, zarówno w rozmowach prywatnych, jak i publicznie – zapowiedział.

Rekordowe iwnestycje USA w obronność

Szef Pentagonu poinformował, że USA zamierzają zainwestować rekordową kwotę 1,5 bln dolarów w swoją obronność w 2027 r. i oświadczył, że „jest to sygnał dla świata”. Jak dodał, inwestycje te są kluczowe dla zdolności obronnych USA i amerykańskiego przemysłu obronnego. Przemysł ten ma chronić przede wszystkim USA i ich interesy, ale też będzie stanowił zabezpieczenie siły NATO i sojuszników. – Wszystko to się ze sobą łączy i wysyła światu właściwy sygnał, że rozumiemy obecne zagrożenia i że nie możemy poprzestać na samym mówieniu o nich – przekonywał Hegseth.

Minister obrony (wojny) USA uczestniczy w czwartek w posiedzeniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana